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В Україну повернули тіло журналістки Вікторії Рощиної, яка померла в російському полоні

Тіло жінки повернули наприкінці лютого. 

В Україну повернули тіло журналістки Вікторії Рощиної, яка померла в російському полоні
Вікторія Рощина
Фото: соцмережі

В Україну повернули тіло журналістки Вікторії Рощиної, яка загинула в російському полоні восени минулого року. 

Про це розповів заступник міністра внутрішніх справ України Леонід Тимченко у інтерв'ю Цензор.НЕТ.

"Її тіло повернуто в межах нещодавньої репатріації наприкінці лютого цього року", – сказав він.

За словами заступника міністра, особу жінки вдалося ідентифікувати за допомогою ДНК-експертизи.

  • Вікторію Рощину росіяни викрали в Бердянську 15 березня 2022 року. Журналістка готувала матеріали щодо воєнних дій на сході та півдні України. Після цього її місцезнаходження тривалий час не було відоме. Пізніше проросійські ЗМІ та телеграм-канали поширили відео, на якому Рощина заперечує свої претензії до російських служб, які тримають її в полоні, і каже, що нібито вони врятували їй життя. Її утримували 10 днів, але згодом звільнили з полону.
  • 3 серпня 2023 року Рощина зникла на тимчасово окупованій території. У травні 2024 року Росія вперше підтвердила, що утримує її в полоні.
  • Рощину мали обміняти у вересні, але її батькові повідомили про її смерть під час етапування. Цю заяву російської сторони перевіряли, і вона, на жаль, підтверджена.
  • 11 жовтня Офіс Генпрокурора України заявив, що смерть журналістки Вікторії Рощиної в полоні Росії розслідуватимуть як воєнний злочин, поєднаний з умисним вбивством.
  • Вікторію Рощину жорстоко катували. Про це йдеться у фільмі-розслідуванні “Слідства.Інфо” “Останнє завдання Віки”.
  • Пізніше журналістці посмертно присвоїли правозахисну премію Homo homini.
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