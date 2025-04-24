В Україну повернули тіло журналістки Вікторії Рощиної, яка померла в російському полоні

В Україну повернули тіло журналістки Вікторії Рощиної, яка загинула в російському полоні восени минулого року.

Про це розповів заступник міністра внутрішніх справ України Леонід Тимченко у інтерв'ю Цензор.НЕТ.

"Її тіло повернуто в межах нещодавньої репатріації наприкінці лютого цього року", – сказав він.

За словами заступника міністра, особу жінки вдалося ідентифікувати за допомогою ДНК-експертизи.