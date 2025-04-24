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Шестеро цивільних постраждали у Харківській області

У області через російські обстріли спалахнули пожежі, є ушкодження і руйнування. 

Шестеро цивільних постраждали у Харківській області
наслідки обстрілу Ізюму на Харківщині, фото ілюстративне
Фото: ДСНС Харківської області

У Харківській області через російські обстріли поранені шестеро людей. Ччерез російські обстріли спалахнули пожежі, є ушкодження і руйнування. 

Про це повідомили у Харківській ОВА.

У Харкові на світанку унаслідок влучання в землю пошкоджено скління вікон трьох багатоповерхівок. Постраждали 2 людини, зазнавши гострої реакції на стрес.

Раніше відбулося влучання, попередньо ракети Х-59, в лісосмугу. Горіла підстилка на площі 10 м.кв. Пошкоджено скління вікон двох багатоповерхових будинків. Також частково пошкоджений паркан. 

У Харківському районі: в с. Безлюдівка унаслідок  влучання, попередньо ракети, в болото, горів очерет. Також вибито шибки в будинку та господарчій споруді, зруйновано навіс; пошкоджено паркан; пошкоджено дах приватного будинку.Вчора у с. Прудянка унаслідок обстрілу БпЛА «Молнія» горіли домашні речі на горищі. Частково пошкоджено приватний житловий будинок.

У Куп'янському районі: в с. Кіндрашівка унаслідок обстрілу (тип уточнюється) пошкоджено приватний будинок.У с. Приколотне унаслідок обстрілу FPV-дроном пошкоджена будівля пошти. Постраждали двоє жінок та чоловік.У Куп'янську наслідок обстрілу FPV-дроном пошкоджено квартиру та пошкоджено приватний житловий будинок.В с. Сенькове унаслідок обстрілу з РСЗВ пошкоджено приватний будинок.

У Ізюмському районі: в с. Прогрес відбулося лучання БпЛА типу «Шахед» у землю. У с. Борова унаслідок обстрілу КАБ горів дах одноповерхової будівлі колишнього хлібзаводу, горіла трава, а внаслідок влучання в дорогу БпЛА типу «Молнія» пошкоджено скління вікон у складському приміщені.

У Богодухівському районі, в с. Клинова-Новоселівка унаслідок обстрілу пʼятьма FPV-дронами пошкоджено 3 приватних житлових будинки та 3 господарчі споруди.

У м. Чугуїв унаслідок обстрілу БпЛА «Молнія» пошкоджено автомобіль. Постраждав 37-річний чоловік.

  • На Харківському напрямку ворог чотири рази намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників у районах населених пунктів Вовчанськ та Вовчанські Хутори.
  • На Куп’янському напрямку вчора відбулася одна атака загарбників. Наші оборонці зупинили штурмові дії противника у районі Загризового.
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