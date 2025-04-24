У Павлограді росіяни атакували промислове підприємство

Російські окупанти атакували Дніпропетровську область ракетами і безпілотниками. У Павлограді били по промисловому підприємству.
Про це повідомили у ОВА.
Попередньо, загиблих і постраждалих немає.
По Нікопольщині агресор цілив БпЛА та артилерією. Потерпали Нікополь та Марганецька громада. Люди неушкоджені. За уточненою інформацією, через учорашні удари КАБами по Синельниківщині понівечені ще 8 приватних будинків, магазин та авто.
- Вчора російська армія атакувала Марганець. Там загинули дев'ятеро людей, які автобусом їхали на роботу.