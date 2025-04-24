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У Павлограді росіяни атакували промислове підприємство

Росія атакувала Дніпропетровщину ракетами та безпілотниками.

У Павлограді росіяни атакували промислове підприємство
Очільник ОВА Сергій Лисак
Фото: Facebook Сергія Лисака

Російські окупанти атакували Дніпропетровську область ракетами і безпілотниками. У Павлограді били по промисловому підприємству.

Про це повідомили у ОВА.

Попередньо, загиблих і постраждалих немає.

По Нікопольщині агресор цілив БпЛА та артилерією. Потерпали Нікополь та Марганецька громада. Люди неушкоджені. За уточненою інформацією, через учорашні удари КАБами по Синельниківщині понівечені ще 8 приватних будинків, магазин та авто.

  • Вчора російська армія атакувала Марганець. Там загинули дев'ятеро людей, які автобусом їхали на роботу. 
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