У Павлограді росіяни атакували промислове підприємство

Російські окупанти атакували Дніпропетровську область ракетами і безпілотниками. У Павлограді били по промисловому підприємству.

Про це повідомили у ОВА.

Попередньо, загиблих і постраждалих немає.

По Нікопольщині агресор цілив БпЛА та артилерією. Потерпали Нікополь та Марганецька громада. Люди неушкоджені. За уточненою інформацією, через учорашні удари КАБами по Синельниківщині понівечені ще 8 приватних будинків, магазин та авто.