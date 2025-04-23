У Львові розпочали ексгумацію радянських поховань із Пагорба Слави

Сьогодні, 23 квітня, у Львові розпочалися роботи з дослідження та ексгумації радянських поховань на території Пагорба Слави.

Про це повідомляє пресслужба Львівської міськради.

Очікується, що роботи триватимуть приблизно 2 місяці. За цей час мають забрати огорожу, перенести їх, демонтувати надмогильні плити, провести дослідження і ексгумацію останків і перенести їх на Голосківське кладовище.

Ексгумацію останків проводитимуть фахівці меморіально-пошукового центру “Доля”. Протягом виконання робіт територію буде охороняти “Муніципальна варта”, також буде встановлено відеонагляд.

На Пагорбі Слави є понад 220 одиночних захоронень, 4 братські могили російських воїнів і могили двох радянських НКВСників - Кузнєцова і Путіна.

Що буде на території Пагорба Слави після перепоховання виявлених останків, влада буде радитися з громадою і спільно приймати рішення.