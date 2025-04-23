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Поліція розслідує протиправні дії на меморіалі жертвам Голокосту у Харкові

Невідомі опублікували світлини, на якій вони на місці пам’яти жертвам Голокосту показували нацистські жести.

Поліція розслідує протиправні дії на меморіалі жертвам Голокосту у Харкові
Ілюстративне фото
Фото: Facebook/Патрульна поліція України

Троє молодиків на меморіалі у Дробицькому Яру в Харкові поширили та публічно використали символіку нацистського режиму.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Харківській області.

Правоохоронці виявили відео з цими діями в одній із груп месенджера Телеграм сьогодні, 23 квітня. 

“Невідомі опублікували світлини, на якій вони на місці пам’яти жертвам Голокосту показували нацистські жести”, - йдеться у повідомленні.

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Правоохоронці внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст. 436-1 (Виготовлення, поширення комуністичної, нацистської символіки та пропаганда комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів) Кримінального кодексу України. Винним загрожує до 5 років позбавлення волі, з конфіскацією майна або без такої.

Поліція встановлює осіб, причетних до кримінального правопорушення, щоб притягнути їх до відповідальності.

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