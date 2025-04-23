ОВА: у зоні бойових дій на Донеччині досі залишаються понад 190 дітей

У громадах Донецької області, які перебувають у зоні активних бойових дій, досі залишаються 193 дитини.

Про це на онлайн-брифінгу повідомила в.о. начальника служби у справах дітей Донецької ОВА Юлія Рижакова, пише Укрінформ.

"На території активних бойових дій на сьогодні залишаються 193 дитини: у Лиманській міській територіальній громаді — 188 дітей, у Торецькій міській територіальній громаді — п’ять дітей", — сказала Рижакова.

Загалом на підконтрольній території Донеччини у зонах активних бойових дій, а це 17 громад, залишаються наразі 28 607 осіб.

На сьогодні у зоні активних бойових дій Покровська, Часовоярська, Торецька, Бахмутська, Соледарська, Званівська, Сіверська, Іллінівська, Костянтинівська, Лиманська, Гродівська, Курахівська, Мар’їнська, Мирноградська, Очеретинська, Новоселівська та Удачненська громади.

Донецька область перебуває під постійними обстрілами російських військ, майже щодня армія РФ вбиває та травмує цивільних жителів, руйнує будинки, підприємства, енергетичні, газові та інші інфраструктурні об’єкти.

Донецька область має найбільшу протяжність лінії фронту — близько 300 км.