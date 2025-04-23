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Верещук: у регіонах фіксують затримки із будівництвом укриттів попри наявне фінансування

В Офісі Президента обіцяють прискорити будівництво укриттів для шкіл.

Верещук: у регіонах фіксують затримки із будівництвом укриттів попри наявне фінансування
Ірина Верещук
Фото: Анна Стешенко

В Офісі Президента взяли на контроль питання забезпечення укриттями закладів освіти, про що заявила віцепрем’єрка Ірина Верещук

За її словами, у регіонах фіксують системні затримки із будівництвом захисних споруд попри наявне фінансування.

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«Президент під час робочих поїздок постійно чує від громад, що укриттів замало, а бюрократії — забагато. Після доручення глави держави ми провели аналіз і дійшли сумного висновку: 70% виділених коштів не перетворились на укриття», — повідомила Верещук.

Як пояснила заступниця глави ОПУ, причиною є неефективне адміністрування як на місцевому, так і на центральному рівні.

Через це 22 квітня в Офісі Президента відбулася міжвідомча нарада за участі представників Міністерства освіти, Мінфіну, Держказначейства, обласних адміністрацій, громад і закладів освіти.

«Домовилися, що Міносвіти невідкладно проведе аналіз видатків по регіонах. Наша мета — безпека дітей. Потім разом із народними депутатами підготуємо перерозподіл коштів через зміни до законодавства», — додала Верещук.

Також на нараді підтримали ініціативу регіонів щодо гнучкішого використання коштів у межах областей, щоб розміщення укриттів відповідало реальним потребам. Окремо сторони домовилися про синхронізацію зусиль усіх рівнів влади для прискорення будівництва.

  • Нещодавно уряд виділив ще 1,8 млрд грн для прифронтових громад на відновлювальні роботи після обстрілів, будівництво укриттів, закупівлю спецтехніки для комунальників, а також ремонт критичної інфраструктури.
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