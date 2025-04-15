Кошти буде спрямовано на відновлювальні роботи після обстрілів, будівництво укриттів, закупівлю спецтехніки для комунальників, а також ремонт критичної інфраструктури.

Сьогодні, 15 квітня, уряд виділив ще 1,8 млрд грн для прифронтових громад.

Про це повідомив міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

“Продовжуємо системну підтримку прикордонних та прифронтових регіонів. За дорученням президента України Володимира Зеленського сьогодні уряд виділив 1,8 млрд грн для 180 громад у дев’яти областях – Харківській, Сумській, Донецькій, Луганській, Херсонській, Миколаївській, Дніпропетровській, Запорізькій та Чернігівській”, – повідомив Кулеба.

Він зазначив, що кошти буде спрямовано на найнагальніші потреби: аварійно-відновлювальні роботи після обстрілів, будівництво захисних укриттів, закупівлю спецтехніки для комунальних служб, а також ремонт критичної інфраструктури – зокрема теплових і газових мереж.

“Плануємо такий механізм регулярної підтримки громад. Минулого тижня також Уряд розподілив 1,5 млрд грн у вигляді додаткової дотації для прифронтових громад та регіонів, які перебувають у зоні постійної небезпеки”, – сказав Кулеба.