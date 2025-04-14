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Reuters: Україна отримає від Британії 990 мільйонів доларів на закупівлю ППО та артилерії

Гроші спрямували у межах кредитного механізму "G7" з використанням заморожених активів РФ.

Reuters: Україна отримає від Британії 990 мільйонів доларів на закупівлю ППО та артилерії
Фото: ArmyInform

14 квітня Британія спрямувала Україні 752 мільйони фунтів стерлінгів ($990 мільйонів) на закупівлю протиповітряної оборони та артилерії у межах кредитного механізму "G7" з використанням заморожених активів Росії.

Про це повідомляє Reuters.

"Світ змінюється на наших очах, змінюється через глобальну нестабільність, включаючи російську агресію в Україні", – сказала міністерка фінансів Британії Рейчел Рівз.

Останній британський транш Україні є другим із трьох на загальну суму 2,26 мільярда фунтів. Перший був 6 березня, а остання частина буде виплачена наступного року.

Міністр оборони Джон Хілі заявив, що цього року Британія надасть Україні 4,5 мільярда фунтів стерлінгів, і ці кошти будуть використані для закупівлі протиповітряної оборони, артилерії та запасних частин для транспортних засобів та іншого обладнання.

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