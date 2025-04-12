Євро на початку тижня проб'є історичний максимум відносно гривні

Національний банк України на понеділок, 14 квітня, встановив курс євро на рівні 46 гривень 91 копійки - таким чином, єдина валюта ЄС оновить рекордний максимум.

Як пише "Економічна правда", євро додасть одразу понад 1 гривню вартості і перевершить курс 20 вересня 2024 року, який досі залишався точкою найбільшої відносної девальвації української валюти. Тоді за 1 євро потрібно було викласти 46 гривень 23 копійки.

Натомість долар на тлі торговельних воєн адміністрації Дональда Трампа продовжує падіння, що відображається й на гривневому курсі. У понеділок він становитиме 41,3879 грн за 1 одиницю американської валюти, що на понад копійку менше, ніж у п'ятницю.