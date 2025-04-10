Сирський: фактично наступ Росії на Харківську і Сумську область уже почався
Сирський: фактично наступ Росії на Харківську і Сумську область уже почався
Кремль хоче заселити ще 5 мільйонів росіян на ТОТ України до 2030 року
Кремль хоче заселити ще 5 мільйонів росіян на ТОТ України до 2030 року
У двох районах Києва сталися вибухи. Є жертви (оновлено)
У двох районах Києва сталися вибухи. Є жертви (оновлено)
Микола Азаров планує стати в Росії академіком, попри нульовий індекс Хірша
Микола Азаров планує стати в Росії академіком, попри нульовий індекс Хірша
Олександр Сирський: «Підготовлений мобілізаційний ресурс противника — близько 5 млн осіб. А мобресурс загалом — 20 мільйонів»
Олександр Сирський: «Підготовлений мобілізаційний ресурс противника — близько 5 млн осіб. А мобресурс загалом — 20 мільйонів»
Україна встановила понад 150 громадян Китаю, які воюють проти неї. Вони підписували контракти ще з 2023-го
Україна встановила понад 150 громадян Китаю, які воюють проти неї. Вони підписували контракти ще з 2023-го
ЗМІ: Допінг-проба "Б" Михайла Мудрика була позитивною
ЗМІ: Допінг-проба "Б" Михайла Мудрика була позитивною
​Неїжпапа: крилаті ракети "Нептун" суттєво модернізували, вони мають більші здібності
​Неїжпапа: крилаті ракети "Нептун" суттєво модернізували, вони мають більші здібності
Обама та Гарріс вперше прокоментували президентство Трампа
Обама та Гарріс вперше прокоментували президентство Трампа
ГоловнаЕкономікаБізнес

Епіцентр передав на переробку ще 21,9 т батарейок Новини компаній

Одна пальчикова батарейка може забруднити до 20 квадратних метрів ґрунту або до 400 літрів води.

Епіцентр передав на переробку ще 21,9 т батарейок
Епіцентр віправив 21,9 т відпрацьованих батарейок на переробку

Компанія Епіцентр продовжує системно дбати про екологію та підтримує благодійний рух «Батарейки, здавайтесь!». Чергову партію - 21,9 тонни відпрацьованих батарейок - відправили на переробку. А це приблизно понад 1 мільйон батарейок, які не потраплять у довкілля, а будуть безпечно перероблені на заводах у Європі.

Це стало можливим завдяки небайдужим покупцям, волонтерам, освітнім закладам і мешканцям житлових комплексів, які активно долучаються до збору батарейок у спеціальних контейнерах Епіцентру. У цій партії об’єднані зусилля з понад 270 тисячами українців – кожна батарейка має значення!

На переробку відправились понад мійльон батарейок
На переробку відправились понад мійльон батарейок

Загалом від початку екологічної ініціативи Епіцентр вже відправив на переробку 141 тонну відпрацьованих батарейок – це понад 7 мільйонів штук! І компанія не зупиняється. Чому це важливо? Одна пальчикова батарейка може забруднити до 20 квадратних метрів ґрунту або до 400 літрів води. Завдяки небайдужим людям, волонтерам щодня цей ризик зменшується.

Одна батарейка забруднює 400 л води
Одна батарейка забруднює 400 л води

Подяка всім, хто сортує, здає та надихає інших! Епіцентр запрошує приєднатись до збору батарейок.

Разом зможемо зробити землю чистішою!

﻿
Теми:
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies