Шмигаль: у переговорах зі США щодо угоди про корисні копалини Україна має деякі "червоні лінії"

Україна формує делегацію, яка візьме на себе "технічний рівень" у перемовинах зі США.

Під час спільної пресконференції з главою європейської дипломатії Каєю Каллас та комісарки з питань розширення Марти Кос прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що у переговорах з Вашингтоном щодо угоди про корисні копалини Київ має деякі "червоні лінії".

Зокрема, мова йде про українську Конституцію та зобов'язання перед Євросоюзом, пише "Суспільне".

"По-перше, це наша Конституція. По-друге, це наші євроінтеграційні прагнення і наші європейські зобовʼязання. Це ще одна "червона лінія" міжнародного законодавства. Ми також розуміємо, що це має бути угода про партнерство на рівних умовах для обох сторін", — наголошує Шмигаль.

Глава українського уряду додає, що наразі Україна формує спеціальну делегацію, яка візьме на себе "технічний рівень" у перемовинах щодо угоди зі США.

"Ми також співпрацюємо з міжнародними адвокатськими компаніями, і ми відправимо нашу делегацію разом з нашими юристами до США наприкінці цього тижня. І я думаю, що технічні переговори пройдуть до наступного тижня, а потім ми побачимо результати після цих переговорів", — додає Шмигаль.