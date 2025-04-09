Торговий представник Качка: Україна готова обнулити мита на продукцію зі США

Україна імпортує із США продукції на 3-4 мільярди доларів, тому доцільно обнулити мита.

Таку думку озвучив торговий представник нашої держави, заступник міністра економіки Тарас Качка, передає «Економічна правда».

«Думаю, за першої-ліпшої нагоди будемо говорити про це з адміністрацією США: за їх калькулятором і підходом так і має бути», - вважає Качка.

Він повідомив, що Україна експортувала торік у Штати продукції на 870 мільйонів доларів, що більше, ніж у 2023-му через покращену логістику.

«41% нашого експорту до США минулого року – це чавун. Чавун – специфічний товар: якщо наші металургійні заводи добре працюють, то тоді ми менше експортуємо чавуну, тому що це універсальна (напівсировина – Ред.). Можливо, ми будемо експортувати навіть більше чавуну, якщо буде більше виробництва сталі в США через ті мита на сталь, які були запроваджені 12 березня», - розповів торговий представник.

Качка додав, що наступною позицією в переліку товарів українського експорту є– соняшникова олія.

«Це теж не найбільший ринок збуту, на відміну від Індії чи Європейського Союзу, але ми продали туди її на 40 мільйонів доларів. Із соняшниковою олією теж може бути цікава історія, бо під вищі мита потрапили Індонезія і Малайзія, які є постачальники пальмової олії. Тому може бути певний ребаланс, коли на українську соняшникову олію буде навіть більший попит», - додав заступник глави Мінекономіки.

Крім того, на США припадає 16% всього експорту українського меду. «У 2024 році ми продали туди меду на понад 20 мільйонів доларів. Попит на наш мед дуже високий, ми є одними з лідерів. Тут збережеться попит або буде якесь перезаміщення. Найбільший постачальник меду у світі – Китай, проте в них мита вищі, ніж для нас», - повідомив Качка.

Торговий представник повторив тезу віцепрем’єрки Юлії Свириденко про те, що через мита Трампа малий і середній бізнес може найбільше постраждати, але він може і виграти, тому що малі та середні компанії можуть найшвидше адаптуватися.

«Найбільш масовий товар, який ми туди постачали, – чавун. Він подорожчає на 10%. Це означає, що або буде більший попит на руду, тобто вона може з’явитися в експорті від нас, або, оскільки це універсальні 10% на чавун, то на 10% подорожчає американська сталь. Можливо, тоді все "скомпенсує" на кінцеву продукцію. Найбільший удар для нас – це 25-відсоткові мита на труби. Тут, можливо, буде негативний удар, але це попередня прокламація», - розповів Качка.

Він повідомив, що коли президент США скасовував усі звільнення мит, то щодо України було сказано, що «прямий експорт з України не становить загрози, але використання українських напівфабрикатів європейськими компаніями, які теж без мита їхали в США, це ніби загроза, хоча ми з цим не погоджуємося суто з фактологічної оцінки». «Це дає можливість говорити нам про скасування мит, оскільки наш експорт напряму не загрожує американському ринку», - додав Качка.