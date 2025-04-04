Зеленський: тарифи США для нас не проблема

Товарообіг між Україною і США дуже малий. Це не дуже добре для економіки, а тарифи, впроваджені США, загалом на українську економіку не впливатимуть.

Про це український президент Володимир Зеленський сказав під час спілкування з журналістами, відео якого надав Офіс президента. Він наголосив, що тарифи на обсяг постачання зброї ніяк не впливатимуть.

"У нас сьогодні 3,5-3,8 млрд товарообіг між США (і Україною. – Ред.). Ми розуміємо, які ще до цього були мита на нашу металургію. На металургію у нас було 25 %. Ще раніше. А потім, після початку повномасштабної війни, тариф був зменшений. Він повернувся. Тобто це не ті об'єми, про які сьогодні можна говорити з якимось проблемами. Для нас це не є проблема", – сказав президент.