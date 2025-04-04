Компанія Apple втратила 300 мільярдів доларів капіталізації через тарифи Трампа

"Яблучні" мають виробничі центри в країнах, проти яких впроваджено високі мита.

Однією з найбільш постраждалих сторін від оголошеної Дональдом Трампом 2 квітня торговельної війни проти світу виявилася компанія Apple - техногігант зазнав суттєвого падіння ринкової вартості.

Як пише Financial Times, менш ніж за добу "яблучні" втратили майже 10% ціни акцій, продемонструвавши стрімке зниження капіталізації аж на 300 мільярдів доларів.

Розробник iPhone є залежним від постачальників та виробничих центрів, що розташовані у країнах Азії, проти яких адміністрація Трампа запровадила особливо високі митні ставки - на Тайвані, в Індії та В'єтнамі.

Apple не врятували навіть зусилля виконавчого директора Тіма Кука з побудови хороших відносин з Трампом - керівник компанії намагався задобрити президента, пообіцявши створення додаткових 20 тисяч робочих місць та інвестиції у розмірі 500 мільярдів доларів в американську економіку.

Очікується, що "яблучній" корпорації доведеться переглянути ціни на свою продукцію. За прогнозами, розумна техніка для користувачів по всьому світу може стати дорожчою аж на 10%.