Оксана Забужко: «Чому ми нічого не навчилися з історії»
Оксана Забужко: «Чому ми нічого не навчилися з історії»
Урсула фон дер Ляєн озвучила позицію ЄС щодо тарифів Трампа
Урсула фон дер Ляєн озвучила позицію ЄС щодо тарифів Трампа
Микола Азаров планує стати в Росії академіком, попри нульовий індекс Хірша
Микола Азаров планує стати в Росії академіком, попри нульовий індекс Хірша
Радник Трампа заявив, що жодна зі сторін у війні не отримає те, що хоче
Радник Трампа заявив, що жодна зі сторін у війні не отримає те, що хоче
Про артилерію ворога: дефіцит стволів і корейські снаряди
Про артилерію ворога: дефіцит стволів і корейські снаряди
Впізнати своїх. Як повертають імена загиблим оборонцям
Впізнати своїх. Як повертають імена загиблим оборонцям
Причіпна гармата «Богдана» йде у серійне виробництво
Причіпна гармата «Богдана» йде у серійне виробництво
У двох районах Києва сталися вибухи. Є жертви (оновлено)
У двох районах Києва сталися вибухи. Є жертви (оновлено)
Трамп оголосив у США надзвичайний стан в економіці
Трамп оголосив у США надзвичайний стан в економіці
ГоловнаЕкономікаБізнес

Компанія Apple втратила 300 мільярдів доларів капіталізації через тарифи Трампа

"Яблучні" мають виробничі центри в країнах, проти яких впроваджено високі мита.

Компанія Apple втратила 300 мільярдів доларів капіталізації через тарифи Трампа
Фото: hightech.fm

Однією з найбільш постраждалих сторін від оголошеної Дональдом Трампом 2 квітня торговельної війни проти світу виявилася компанія Apple - техногігант зазнав суттєвого падіння ринкової вартості.

Як пише Financial Times, менш ніж за добу "яблучні" втратили майже 10% ціни акцій, продемонструвавши стрімке зниження капіталізації аж на 300 мільярдів доларів. 

Розробник iPhone є залежним від постачальників та виробничих центрів, що розташовані у країнах Азії, проти яких адміністрація Трампа запровадила особливо високі митні ставки - на Тайвані, в Індії та В'єтнамі. 

Apple не врятували навіть зусилля виконавчого директора Тіма Кука з побудови хороших відносин з Трампом - керівник компанії намагався задобрити президента, пообіцявши створення додаткових 20 тисяч робочих місць та інвестиції у розмірі 500 мільярдів доларів в американську економіку.

Очікується, що "яблучній" корпорації доведеться переглянути ціни на свою продукцію. За прогнозами, розумна техніка для користувачів по всьому світу може стати дорожчою аж на 10%. 

﻿
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies