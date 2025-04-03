Шмигаль зустрівся з делегацією МВФ

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль провів зустріч із делегацією Міжнародного валютного фонду на чолі із заступницею голови Європейського департаменту Умою Рамакрішнан.
Про це Шмигаль повідомив на своїх сторінках у соціальних мережах.
Глава уряду подякував представникам МВФ за участь у засіданні Української платформи донорів, яка підтвердила подальшу підтримку України.
Він також відзначив успішний сьомий перегляд програми EFF, що дозволило Україні отримати черговий транш у розмірі 400 млн доларів. Загалом у межах цієї програми наша держава вже отримала понад 10 млрд доларів.
На зустрічі обговорили подальшу співпрацю та підготовку до наступної місії Фонду. Шмигаль висловив упевненість у продовженні тісного та плідного співробітництва.
- Кошти від МВФ у розмірі 400 млн грн надійшли 31 березня.
- Того ж дня на сайті фонду оприлюднили оновлену Програму розширеного фінансування EFF для України. Відповідно до неї, наша держава обов'язується внести зміни до Кримінального процесуального кодексу, які нададуть повноваження Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі керувати запитами про екстрадицію, а також скасують так звані "правки Лозового" до кінця липня 2025 року.