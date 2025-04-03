Шмигаль зустрівся з делегацією МВФ

Сторони обговорили подальшу співпрацю та підготовку до наступної місії Фонду.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль провів зустріч із делегацією Міжнародного валютного фонду на чолі із заступницею голови Європейського департаменту Умою Рамакрішнан.

Про це Шмигаль повідомив на своїх сторінках у соціальних мережах.

Глава уряду подякував представникам МВФ за участь у засіданні Української платформи донорів, яка підтвердила подальшу підтримку України.

Він також відзначив успішний сьомий перегляд програми EFF, що дозволило Україні отримати черговий транш у розмірі 400 млн доларів. Загалом у межах цієї програми наша держава вже отримала понад 10 млрд доларів.

На зустрічі обговорили подальшу співпрацю та підготовку до наступної місії Фонду. Шмигаль висловив упевненість у продовженні тісного та плідного співробітництва.