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До бюджету України надійшли 400 млн траншу від МВФ

Це – результат сьомого перегляду Програми розширеного фінансування – чотирирічного проєкту, за яким Україна проводить реформи в обмін на допомогу в стабілізації економіки. 

До бюджету України надійшли 400 млн траншу від МВФ
Фото: publika.md

До українського бюджету нині надійшли $400 млн чергового траншу Міжнародного валютного фонду. Про це повідомив голова уряду Денис Шмигаль

Це кошти, які держава отримали після успішного сьомого перегляду програми EFF (Програма розширеного фінансування). Загальна підтримка МВФ в межах цієї ініціативи досягла понад 10 млрд доларів.

"Дякуємо Фонду за допомогу й тісну співпрацю, яка підтримує українську економіку в період війни", – написав прем'єр-міністр у Telegram. 

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