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Спротив: росіяни вивезли ще 10 тонн зерна через Маріупольський порт

Українське зерно відправили до Ростова-на-Дону

Спротив: росіяни вивезли ще 10 тонн зерна через Маріупольський порт
маріупольський порт
Фото: Андрющенко Time

Через тимчасово окупований Маріупольський порт росіяни відпривили  ТОТ Донеччини 10 тонн українського зерна до РФ.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Російські загарбники вивезли чергову партію українського збіжжя — 10 тонн зерна з ТОТ Донеччини, через порт Маріуполя. Все — під контролем так званого "россельхознадзора".

Українське зерно відправили до Ростова-на-Дону — у великий хаб краденого. Звідти Кремль вивозить українське продовольство й устаткування з окупованих підприємств.

ЦНС наголошує, припинити грабунок і знищення української землі можливо лише через її звільнення.

  • З тимчасово окупованих територій Запорізької області росіяни вивезли близько пів мільйона тонн зерна. Крім того, РФ планує вивезти ще 200 тисяч тонн.
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