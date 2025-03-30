Спротив: росіяни вивезли ще 10 тонн зерна через Маріупольський порт

Через тимчасово окупований Маріупольський порт росіяни відпривили ТОТ Донеччини 10 тонн українського зерна до РФ.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Російські загарбники вивезли чергову партію українського збіжжя — 10 тонн зерна з ТОТ Донеччини, через порт Маріуполя. Все — під контролем так званого "россельхознадзора".

Українське зерно відправили до Ростова-на-Дону — у великий хаб краденого. Звідти Кремль вивозить українське продовольство й устаткування з окупованих підприємств.

ЦНС наголошує, припинити грабунок і знищення української землі можливо лише через її звільнення.