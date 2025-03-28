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Швеція виділяє 7 мільйонів євро на розмінування та дрони для України

Частину фінансування виділять на розвиток технологій дронів, іншу — на розмінування українських територій.

Швеція виділяє 7 мільйонів євро на розмінування та дрони для України
Фото: Facebook/Embassy of Sweden in Kyiv

Уряд Швеції доручив додатково надати 80 млн шведських крон (7 мільйонів євро) на розмінування та дрони для України. Рішення ухвалено в рамках участі в коаліціях. Ці гроші є частиною 18-го пакету військової допомоги Україні.

Про це ідеться на офіційному сайті уряду Швеції.

Зокрема, в рамках двох коаліцій при Контактній групі з оборони (UDCG, Ukraine Defense Contact Group), 40 млн шведських крон будуть надані на підтримку розмінування, ще 40 млн крон на дрони. 

"Ця підтримка гарантує, що Україна зможе розвивати свої технології безпілотників і спроможність розмінування. Це допоможе українській армії і українському суспільству", — зазначив міністр оборони Пол Йонсон.

UDCG – багатостороння коаліція, що складається з 57 країн і була створена Сполученими Штатами для координації та синхронізації міжнародних закупівель оборонного обладнання, матеріального виробництва та зусиль щодо сталого розвитку для підтримки оборони України. 

В рамках UDCG було створено декілька оборонних коаліцій для забезпечення довгострокової підтримки оборони України. Зараз Швеція є членом шести з цих коаліцій.

  • Данія виділить 300 млн крон на розвиток оборонних технологій для України. Фонд зосередиться на технологіях радіоелектронної боротьби та безпілотниках, які стрімко розвиваються та мають значний вплив на поле бою.
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