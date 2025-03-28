“Це робоча версія”: міністерка економіки підтвердила, що Україна отримала від США текст угоди про копалини

Юлія Свириденко зазначила, що будь-які публічні дискусії наразі щодо тексту цієї угоди завдають тільки шкоди перемовинам і заважають вести конструктивну дискусію з американськими партнерами.

Перша віцепрем'єр-міністерка – міністерка економіки Юлія Свириденко підтвердила, що уряд України отримав від США текст угоди про корисні копалини, передає Інтерфакс-Україна.

"Це робоча версія, яка, по суті, відображає позицію юридичних американських радників. Ми формуємо свою позицію і зараз процес також формалізований", – сказала вона у Верховній Раді під час години запитань до уряду.

"Коли буде необхідно, ми, звичайно, вийдемо з консультації до Верховної Ради. [...] будь-які публічні дискусії наразі щодо тексту цієї угоди [...] завдають тільки шкоди перемовинам і нам заважають вести конструктивну дискусію з американськими партнерами", – підкреслила Свириденко.

За її словами, як тільки буде досягнуто консенсусу, уряд обов'язково вийде з публічної позицією до депутатів Верховної Ради.

Угода про надра зі США