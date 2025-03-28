Критики Трампа Снайдер, Шор і Стенлі йдуть з Єльського університету

Три відомі критики президента Дональда Трампа залишають факультет американського Єльського університету — і Сполучені Штати — на тлі атак на вищу освіту, щоб обійняти посади в Університеті Торонто восени 2025 року, повідомляє повідомив Yale Daily News.

Професор філософії Джейсон Стенлі оголосив на цьому тижні, що він залишить Єль, а професори історії, подружжя Тімоті Снайдер і Марсі Шор вирішили піти напередодні виборів у листопаді. Три професори працюватимуть у Школі глобальних відносин та державної політики Манка у Торонто.

Стенлі заявив, що його рішення піти було “виключно через політичний клімат у Сполучених Штатах”. У середу він сказав Guardian, що схвалив таке рішення, побачивши, як Колумбійський університет справляється із політичними атаками Трампа. Адміністрація Трампа пригрозила депортувати двох студентів, які брали участь у протестах у Колумбійському університеті, і відкликала 400 мільйонів доларів, виділених на фінансування досліджень вишу. Після цього Колумбійський університет погодився поступитися низці вимог адміністрації Трампа, зокрема щодо перегляду своєї політики щодо досліджень вищих навчальних закладів.

Шор написала, що школа Манка давно намагалася залучити її та Снайдера і що пара серйозно розглядала пропозиції “протягом останніх двох років”. За її словами, подружжя вирішило обійняти посади після виборів у листопаді 2024 року. Однак речник Снайдера сказав Inside Higher Ed, що рішення Снайдера було прийнято перед виборами і було переважно особистим.

Снайдер і Шор спеціалізуються на історії Східної Європи, і кожен проводить паралелі між фашистськими режимами, які вони вивчали, і нинішньою адміністрацією Трампа. Стенлі, філософ, також публікував книги про фашизм і пропаганду, зокрема популярну книгу “Як працює фашизм”.

У 2021 році Стенлі та Снайдер спільно читали курс в Єльському університеті під назвою «Масове ув’язнення в Радянському Союзі та Сполучених Штатах». Раніше цього тижня Стенлі та Шор приєдналися до майже 3000 єврейських викладачів у США, щоб підписати лист, у якому засуджували арешт студента Колумбійського університету та закликали свої відповідні навчальні заклади протистояти політиці адміністрації Трампа щодо коледжів.