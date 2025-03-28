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Критики Трампа Снайдер, Шор і Стенлі йдуть з Єльського університету

Відомі історики і філософ восени 2025 року почнуть викладати у відомій школі Манка Університету Торонто.

Критики Трампа Снайдер, Шор і Стенлі йдуть з Єльського університету
Фото: Yale Department of History, Yale News and Yale Department of Philosophy

Три відомі критики президента Дональда Трампа залишають факультет американського Єльського університету — і Сполучені Штати — на тлі атак на вищу освіту, щоб обійняти посади в Університеті Торонто восени 2025 року, повідомляє повідомив Yale Daily News.

Професор філософії Джейсон Стенлі оголосив на цьому тижні, що він залишить Єль, а професори історії, подружжя Тімоті Снайдер і Марсі Шор вирішили піти напередодні виборів у листопаді. Три професори працюватимуть у Школі глобальних відносин та державної політики Манка у Торонто. 

Стенлі заявив, що його рішення піти було “виключно через політичний клімат у Сполучених Штатах”. У середу він сказав Guardian, що схвалив таке рішення, побачивши, як Колумбійський університет справляється із політичними атаками Трампа. Адміністрація Трампа пригрозила депортувати двох студентів, які брали участь у протестах у Колумбійському університеті, і відкликала 400 мільйонів доларів, виділених на фінансування досліджень вишу. Після цього Колумбійський університет погодився поступитися низці вимог адміністрації Трампа, зокрема щодо перегляду своєї політики щодо досліджень вищих навчальних закладів.

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Шор написала, що школа Манка давно намагалася залучити її та Снайдера і що пара серйозно розглядала пропозиції “протягом останніх двох років”. За її словами, подружжя вирішило обійняти посади після виборів у листопаді 2024 року. Однак речник Снайдера сказав Inside Higher Ed, що рішення Снайдера було прийнято перед виборами і було переважно особистим.

Снайдер і Шор спеціалізуються на історії Східної Європи, і кожен проводить паралелі між фашистськими режимами, які вони вивчали, і нинішньою адміністрацією Трампа. Стенлі, філософ, також публікував книги про фашизм і пропаганду, зокрема популярну книгу “Як працює фашизм”.

У 2021 році Стенлі та Снайдер спільно читали курс в Єльському університеті під назвою «Масове ув’язнення в Радянському Союзі та Сполучених Штатах». Раніше цього тижня Стенлі та Шор приєдналися до майже 3000 єврейських викладачів у США, щоб підписати лист, у якому засуджували арешт студента Колумбійського університету та закликали свої відповідні навчальні заклади протистояти політиці адміністрації Трампа щодо коледжів.

  • Раніше Financial Times написала, що професори та викладачі університетів США подають до суду на адміністрацію Дональда Трампа через її спроби переглянути управління в Колумбійському університеті з погрозами відкликати федеральне фінансування установи Ліги Плюща.
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