Парламентські вибори в Австралії офіційно призначені на 3 травня

Прем'єр-міністр Австралії Ентоні Албаніз, як і очікувалося, звернувся до генерал-губернаторки Саманти Мостін із запитом на проведення чергових парламенських виборів, які було призначено на 3 травня.

Як пише Reuters, п'ятитижнева передвиборча кампанія буде зосереджена на питанні фінансового добробуту сімей: уряд Албаніза перед оголошенням про волевиявлення зміг провести через парламент бюджет, який передбачає зниження податків, натомість опозиційна коаліція Ліберальної та Національної партій Пітера Даттона прагне скасувати ці норми.

Опитування вказують на близькість рейтингів двох політсил-конкурентів, що може призвести до відсутності більшості у будь-якої з обраних партій. Тоді питання формування уряду залежатиме від здатності лідерів домовитися з дрібнішими партіями.

Австралія обирає парламент на три роки. Формальним главою держави досі залишається король Великої Британії, який представлений в країні генерал-губернатором.