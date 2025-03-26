Парламент Естонії позбавив громадян Росії та Білорусі права голосу на місцевих виборах

Також законопроєкт виключив можливість голосування для громадян країн НАТО.

26 березня парламент Естонії вніс поправки до Конституції, які позбавляють громадян Росії та Білорусі права голосувати на місцевих виборах, передає ERR.

Зміни також передбачають поступове обмеження участі у виборах для осіб без громадянства.

За термінові поправки до Конституції проголосували 92 депутати Рійгікогу, проти – 7. Під час остаточного голосування 93 депутати підтримали законопроєкт.

Поправки передбачають, що право голосу збережеться лише за громадянами Естонії та Європейського Союзу. Водночас законопроєкт виключив можливість голосування для громадян країн НАТО.

Раніше в Естонії могли голосувати не лише громадяни країни та ЄС, а й іноземці, які мали довгострокову посвідку на проживання та постійно мешкали в країні.