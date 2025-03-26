У Генштабі ЗСУ заперечили звинувачення РФ про порушення Україною перемир’я

У Генеральному штабі ЗСУ відповіли на звинувачення РФ про начебто порушення Україною умов припинення вогню щодо енергетичних обʼєктів не відповідають дійсності.

Відповідну заяву Генштаб ЗСУ оприлюднив у мережі Facebook.

"25-26 березня Сили оборони України не завдали ударів БпЛА по енергетичних об’єктах рф у Курській і Брянській областях, а також по енергетичних обʼєктах на території тимчасово окупованого росіянами Криму", ідеться у повідомленні.

У Генштабі наголошують, що військове відомство РФ поширює неправдиві та безпідставні звинувачення, щоб затягувати війну, продовжувати брехливу пропаганду та типові російські спроби обманути світ.

"Заяви міністерства оборони рф про нібито порушення Україною умов припинення вогню щодо енергетичних обʼєктів не відповідають дійсності", — підкреслюють у Генштабі.