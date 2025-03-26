У Генштабі ЗСУ заперечили звинувачення РФ про порушення Україною перемир’я

У Генеральному штабі ЗСУ відповіли на звинувачення РФ про начебто порушення Україною умов припинення вогню щодо енергетичних обʼєктів не відповідають дійсності.
Відповідну заяву Генштаб ЗСУ оприлюднив у мережі Facebook.
"25-26 березня Сили оборони України не завдали ударів БпЛА по енергетичних об’єктах рф у Курській і Брянській областях, а також по енергетичних обʼєктах на території тимчасово окупованого росіянами Криму", ідеться у повідомленні.
У Генштабі наголошують, що військове відомство РФ поширює неправдиві та безпідставні звинувачення, щоб затягувати війну, продовжувати брехливу пропаганду та типові російські спроби обманути світ.
"Заяви міністерства оборони рф про нібито порушення Україною умов припинення вогню щодо енергетичних обʼєктів не відповідають дійсності", — підкреслюють у Генштабі.
- 11 березня США під час переговорів з українською делегацією в Саудівській Аравії запропонували запровадити 30-денне припинення вогню на всій лінії фронту. Україна підтримала цю пропозицію. Дональд Трамп розраховував отримати згоду від Володимира Путіна по телефону, проте після їхньої розмови оголосили лише про готовність припинити удари по енергетичній інфраструктурі.
- Путін на пресконференції заявляв, що сама ідея перемир’я йому подобається, але є дуже багато “нюансів”.
- У розмові з Дональдом Трампом 19 березня Володимир Зеленський погодився припинити удари по енергетичних об'єктах Росії.
- Напередодні, 18 березня, президент США розповів про свою телефонну розмову з російським диктатором Путіним.
- Вони домовилися про негайне припинення вогню щодо всієї енергетичної та інфраструктурної сфери. Білий дім повідомив про готовність Росії не бити по українській інфраструктурі та енергетиці протягом 30 днів.
- Також президенти домовилися продовжувати "технічні переговори" стосовно припинення вогню а морі та, в подальшому, повного припинення вогню і сталого миру. З цього очевидно, що Москва, на відміну від Києва, свою готовність до 30-денного режиму тиші по всій лінії фронту не висловила.
- Наступного дня Повітряні сили ЗСУ повідомили, що у ніч на 19 березня 2025 року (із 19.00 18 березня) росіяни застосували по Україні дві балістичні ракети Іскандер-М, чотири зенітні керовані ракети С-300 та 145 ударних БпЛА типу Shahed і безпілотники-імітатори різних типів.
- Внаслідок російської атаки постраждали Сумщина, Одещина, Полтавщина, Дніпропетровщина, Київщина та Чернігівщина.
- Під ранок середи ворог вдарив дронами по енергосистемі Укрзалізниці на Дніпропетровщині. Згодом окупанти завдали повторного удару.
- Але спецпредставник США з питань Близького Сходу Стів Віткофф заперечив, що Росія порушила угоду щодо ненападу на енергетичну інфраструктуру України після розмови Трампа і Путіна.