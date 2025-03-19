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Окупанти вночі запускали по Україні дрони та ракети різних типів

ППО збила 72 ворожі дрони, ще 56 безпілотників не досягли цілей. 

Окупанти вночі запускали по Україні дрони та ракети різних типів
війна з Росією
Фото: Генштаб

У ніч на 19 березня 2025 року (із 19.00 18 березня) росіяни застосували по Україні дві балістичні ракети Іскандер-М, чотири зенітні керовані ракети С-300 та 145 ударних БпЛА типу Shahed і безпілотники-імітатори різних типів.

Як пише пресслужба Повітряних сил, окупанти атакували із напрямків: Брянськ, Орел, Шаталово, Курськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ, що у РФ.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Станом на 08.00 підтверджено збиття 72 ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Черкаській, Київській, Житомирській, Вінницькій, Кіровоградській, Дніпропетровській, Запорізькій та Одеській областях.

56 ворожих безпілотників-імітаторів – локаційно втрачені  (без негативних наслідків).

Внаслідок російської атаки постраждали Сумщина, Одещина, Полтавщина, Дніпропетровщина, Київщина та Чернігівщина.

Фото: Повітряні сили

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