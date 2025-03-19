Трамп заперечив обговорення з Путіним допомоги Україні

Республіканець переконує, що цієї теми у телефонній розмові не було.

Сцена з мітингу під посольством США у Києві

В інтерв'ю американському телеканалу Fox News президент США Дональд Трамп заявив, що не обговорював у телефонній розмові з російським диктатором Путіним тему допомоги Україні.

Як пише Reuters, господар Білого дому стверджує, що вони "говорили про багато речей, але теми допомоги серед них не було".

Ця заява Трампа суперечить версії Кремля, згідно з якою Путін назвав республіканцю умову для встановлення загального режиму припинення вогню: не надавати Україні жодної військової допомоги чи розвідувальних даних.