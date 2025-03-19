"Застряглі космонавти" нарешті вдома: капсула приводнилася біля Флориди

Американці Бутч Вілмор та Суні Вільямс, які проти власної волі стали знаменитими "застряглими астронавтами", вперше за майже 10 місяців отримали нагоду ступити на тверду землю.

Як пише "Укрінформ", капсула SpaceX Dragon, яка минулої ночі відстикувалася від Міжнародної космічної станції, після приблизно 17 годин подорожі успішно приводнилася біля узбережжя Флориди близько опівночі за київським часом. На борту було ще двоє астронавтів.

Вілмор та Вільямс стали жертвами несправності двигунів капсули Starliner, розробленої компанією Boeing. Через технічні проблеми апарат минулого літа повернувся на Землю без них. У вересні NASA разом зі SpaceX Ілона Маска спрямували до МКС капсулу Crew-9 з двома замість чотирьох пілотів на борту - щоб "застряглі астронавти" мали змогу повернутися, але лише після завершення піврічної місії.

Незвична історія Вілмора та Вільямс навіть породила конспірологічні теорії: президент США Дональд Трамп та Ілон Маск переконані, що астронавтів якимось чином "покинули" в космосі за ініціативи Джо Байдена.