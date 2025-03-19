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На думку федерального судді США, Ілон Маск, ймовірно, діяв неконституційно, закриваючи USAID

Також суддя вважає, що Маск, ймовірно, має достатньо незалежних повноважень, щоб вимагати його затвердження Сенатом.

На думку федерального судді США, Ілон Маск, ймовірно, діяв неконституційно, закриваючи USAID
Маск святкує купівлю твіттеру пляшкою бурбону
Фото: facebook/Elon Musk & Tesla Fans

У США федеральний суддя постановив, що Ілон Маск і Департамент з питань ефективності уряду (DOGE), ймовірно, використовували неконституційні повноваження під час ліквідації Агентства США з міжнародного розвитку (USAID).

Про це повідомляє The Hill.

Зазначається, що рішення судді Теодора Чуанга на користь 26 нинішніх і колишніх працівників USAID має на меті “відкласти передчасне, остаточне закриття” агентства, доки триває судовий процес.

Рішення судді вимагає від DOGE відновити електронну пошту та доступ до системи для поточних співробітників USAID. Крім того, для персоналу DOGE заблоковано вчинення “будь-яких дій, пов’язаних” з агентством, без прямого дозволу офіційної особи USAID, яка має законні повноваження.

Також це рішення стало першим випадком, коли суддя постановив, що Маск, ймовірно, має достатньо незалежних повноважень, щоб вимагати його затвердження Сенатом відповідно до статті про призначення в Конституції.

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“Записи його діяльності на сьогоднішній день свідчать про те, що він був і буде залишатися лідером DOGE з тими ж обов’язками та ступенем безперервності, якби він формально обіймав цю посаду”, - зазначив суддя. 

Він відкинув аргументи адміністрації Трампа про те, що Маск не є адміністратором DOGE, а натомість є лише старшим радником президента, який не має незалежної влади.

Водночас речниця Білого дому Анна Келлі заявила, що адміністрація подасть апеляцію, назвавши це рішення “судовою помилкою”.

Що відбувається із USAID

  • Ще у лютому президент США Дональд Трамп розкритикував USAID, стверджуючи, що ним керують "радикальні божевільні".

  • Перед цим Державний департамент США видав наказ про припинення роботи для всієї актуальної іноземної допомоги та призупинив нову допомогу на виконання розпорядження президента Дональда Трампа про замороження допомоги іноземним країнам на 90 днів. 

  • Через "атаку на USAID” профспілки подали до суду на адміністрацію Трампа і пізніше суд заблокував примусові відпустки для співробітників USAID.

  • Білий дім звільнив незалежного генерального інспектора USAID через день після того, як його офіс випустив критичний звіт, в якому оцінювався вплив зусиль адміністрації Трампа, спрямованих на суттєве скорочення місії агентства.

  • Також стало відомо, що більшість співробітників USAID по всьому світу відправили у відпустки, щонайменше 1600 з них звільнять.

  • Як пише видання Politico, замороження міжнародної допомоги президентом США Дональдом Трампом призведе до посилення впливу Росії у Східній Європі.

  • А Reuters пише, що призупинення фінансування США гальмує розслідування воєнних злочинів Росії в Україні.

  • За даними Wall Street Journal, із 2022 Україна була найбільшим одержувачем коштів від USAID.

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