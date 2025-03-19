На думку федерального судді США, Ілон Маск, ймовірно, діяв неконституційно, закриваючи USAID

Також суддя вважає, що Маск, ймовірно, має достатньо незалежних повноважень, щоб вимагати його затвердження Сенатом.

У США федеральний суддя постановив, що Ілон Маск і Департамент з питань ефективності уряду (DOGE), ймовірно, використовували неконституційні повноваження під час ліквідації Агентства США з міжнародного розвитку (USAID).

Про це повідомляє The Hill.

Зазначається, що рішення судді Теодора Чуанга на користь 26 нинішніх і колишніх працівників USAID має на меті “відкласти передчасне, остаточне закриття” агентства, доки триває судовий процес.

Рішення судді вимагає від DOGE відновити електронну пошту та доступ до системи для поточних співробітників USAID. Крім того, для персоналу DOGE заблоковано вчинення “будь-яких дій, пов’язаних” з агентством, без прямого дозволу офіційної особи USAID, яка має законні повноваження.

Також це рішення стало першим випадком, коли суддя постановив, що Маск, ймовірно, має достатньо незалежних повноважень, щоб вимагати його затвердження Сенатом відповідно до статті про призначення в Конституції.

“Записи його діяльності на сьогоднішній день свідчать про те, що він був і буде залишатися лідером DOGE з тими ж обов’язками та ступенем безперервності, якби він формально обіймав цю посаду”, - зазначив суддя.

Він відкинув аргументи адміністрації Трампа про те, що Маск не є адміністратором DOGE, а натомість є лише старшим радником президента, який не має незалежної влади.

Водночас речниця Білого дому Анна Келлі заявила, що адміністрація подасть апеляцію, назвавши це рішення “судовою помилкою”.

Що відбувається із USAID