18 березня міністри оборони Великобританії Джон Гілі і закордонних справ Девід Ламмі провели у Лондоні зустріч із главою євродипломатії Каєю Каллас.
За інформацією британського Міноборони, зустріч відбулася перед першим самітом Великої Британії та ЄС, запланованої на 19 травня.
«Європейська безпека починається в Україні. Ми поглиблюємо наші оборонні відносини з нашими союзниками в ЄС і НАТО у цей критичний час», - наголосило міністерство.
Каллас на своїй сторінці у соцмережі Х написала, що "ЄС і Великобританія тісно співпрацюють, щоб взяти на себе більшу відповідальність за безпеку нашого континенту. Ми разом гарантуємо, що Україна отримає підтримку, необхідну для захисту".
- Раніше повідомлялося, що глава євродипломатії мала обговорити з Ламмі арешт заморожених активів РФ і збільшення витрат на оборону.