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Керівники Міноборони і МЗС Британії провели зустріч із головним дипломатом ЄС. Говорили про Україну

Також ішлося про поглиблення оборонних відносин Лондона є ЄС і НАТО.

Керівники Міноборони і МЗС Британії провели зустріч із головним дипломатом ЄС. Говорили про Україну
Кая Каллас на зустрічі з Джоном Гілі у Лондоні, 18 березня 2025 року
Фото: Х/Kaja Kallas

18 березня міністри оборони Великобританії Джон Гілі і закордонних справ Девід Ламмі провели у Лондоні зустріч із главою євродипломатії Каєю Каллас.

Кая Каллас і Девід Ламмі
Фото: Х/Kaja Kallas
Кая Каллас і Девід Ламмі

За інформацією британського Міноборони, зустріч відбулася перед першим самітом Великої Британії та ЄС, запланованої на 19 травня.

«Європейська безпека починається в Україні. Ми поглиблюємо наші оборонні відносини з нашими союзниками в ЄС і НАТО у цей критичний час», - наголосило міністерство.

Каллас на своїй сторінці у соцмережі Х написала, що "ЄС і Великобританія тісно співпрацюють, щоб взяти на себе більшу відповідальність за безпеку нашого континенту. Ми разом гарантуємо, що Україна отримає підтримку, необхідну для захисту".

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