Парламент Угорщини ухвалив закон про заборону ЛГБТ-прайдів

Парламент Угорщини ухвалив закон, який забороняє проведення прайдів ЛГБТК-спільноти і дозволяє владі використовувати програмне забезпечення для розпізнавання облич учасників таких заходів.

Про це повідомляє АР.

Закон був прийнятий 136 голосами, проти висловились 27 депутатів.

Документ прийнятий за прискореною процедурою - його внесли вчора. Він вносить поправки до закону про зібрання, щоб визначити правопорушенням проведення або відвідування заходів, які суперечать законодавству Угорщини про "захист дітей", також він забороняє "зображення або пропаганду" гомосексуалізму серед неповнолітніх до 18 років.

За відвідування ЛГБТ-прайду встановлено штраф до 200 000 угорських форинтів (546 доларів), які держава має спрямувати "на захист дітей".

Зазначимо, що в 2022 році виконавча комісія Європейського Союзу подала позов до найвищого суду ЄС проти угорського закону про захист дітей від 2021 року, оскільки він дискримінує людей на підставі їхньої сексуальної орієнтації та гендерної ідентичності.