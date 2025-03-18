Країни Балтії та Польща вийдуть з конвенції про заборону протипіхотних мін

Це рішення ще мають затвердити парламенти країн.

Литва, Латвія, Естонія та Польща оголосили у вівторок про намір вийти з Оттавської конвенції про заборону протипіхотних мін.

Про це пишуть Reuters та LRT.

"Після інтенсивних обговорень одностайна рекомендація вийти з Оттавської конвенції, узгоджена міністрами оборони Балтії та Польщі, надсилає стратегічний сигнал про те, що всі можливості будуть використані для посилення стримування та ефективного захисту та використання свободи вибору військових дій", – йдеться в заяві Міністерства національної оборони Литви.

Це рішення ще мають затвердити парламенти країни.

У спільній заяві наголошується, що ситуація з безпекою в регіоні суттєво погіршилася, а військові загрози країнам-членам НАТО, які межують з Росією та Білоруссю, "істотно зросли".

Тому необхідно оцінити всі заходи щодо посилення стримування та обороноздатності.

Міністри вважають, що "вкрай важливо" надати силам оборони країн "гнучкість і свободу вибору" щодо можливого використання нових систем озброєнь і рішень для зміцнення оборони вразливого східного флангу Альянсу.

"Враховуючи ці обставини, ми – міністри оборони Естонії, Латвії, Литви та Польщі – одностайно рекомендуємо вийти з Оттавської конвенції", – йдеться у заяві.

Також там сказано, що країни залишаться відданими міжнародному гуманітарному праву.

"Спільне регіональне рішення посилає чіткий сигнал - держави, які межують з Росією, готові вжити всіх можливих заходів для забезпечення безпеки своїх громадян", – зазначила міністерка національної оборони Литви Довіле Шакалієне.