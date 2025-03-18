Що відбулося у Джидді і чого очікувати у процесі перемовин зі США далі?
Що відбулося у Джидді і чого очікувати у процесі перемовин зі США далі?
Бербок анонсувала “історичне” рішення Бундестагу про допомогу Україні
Бербок анонсувала “історичне” рішення Бундестагу про допомогу Україні
Дмитро Самофалов офіційно став виконувачем обов’язків керівника департаменту охорони здоров’я Міноборони
Дмитро Самофалов офіційно став виконувачем обов’язків керівника департаменту охорони здоров’я Міноборони
Порошенко: балотуватимуся на виборах, але ці вибори будуть до Європарламенту після вступу до ЄС
Порошенко: балотуватимуся на виборах, але ці вибори будуть до Європарламенту після вступу до ЄС
Сибіга назвав три фундаментальні речі, на які Україна не піде на мирних переговорах
Сибіга назвав три фундаментальні речі, на які Україна не піде на мирних переговорах
Депутат Європарламенту заявив, що США мають повернути статую Свободи Франції
Депутат Європарламенту заявив, що США мають повернути статую Свободи Франції
Буде зроблено в Європі. Союзники США відмовляються від американської зброї
Буде зроблено в Європі. Союзники США відмовляються від американської зброї
Анастасія Коновалова: «За прогнозами, у 2027 році дітей у віці 1–6 років в Україні буде 570 тис. Такої катастрофи ще не було»
Анастасія Коновалова: «За прогнозами, у 2027 році дітей у віці 1–6 років в Україні буде 570 тис. Такої катастрофи ще не було»
Зеленський: понад 46 000 українців загинули в повномасштабній війні, десятки тисяч зникли або в полоні
Зеленський: понад 46 000 українців загинули в повномасштабній війні, десятки тисяч зникли або в полоні
ГоловнаСвіт

Країни Балтії та Польща вийдуть з конвенції про заборону протипіхотних мін

Це рішення ще мають затвердити парламенти країн.

Країни Балтії та Польща вийдуть з конвенції про заборону протипіхотних мін
Міна. Фото ілюстративне
Фото: Командування Об'єднаних Сил ЗСУ

Литва, Латвія, Естонія та Польща оголосили у вівторок про намір вийти з Оттавської конвенції про заборону протипіхотних мін.

Про це пишуть Reuters та LRT.

"Після інтенсивних обговорень одностайна рекомендація вийти з Оттавської конвенції, узгоджена міністрами оборони Балтії та Польщі, надсилає стратегічний сигнал про те, що всі можливості будуть використані для посилення стримування та ефективного захисту та використання свободи вибору військових дій", – йдеться в заяві Міністерства національної оборони Литви.

Підписуйтесь на наш Google News

Це рішення ще мають затвердити парламенти країни.

У спільній заяві наголошується, що ситуація з безпекою в регіоні суттєво погіршилася, а військові загрози країнам-членам НАТО, які межують з Росією та Білоруссю, "істотно зросли".

Тому необхідно оцінити всі заходи щодо посилення стримування та обороноздатності.

Міністри вважають, що "вкрай важливо" надати силам оборони країн "гнучкість і свободу вибору" щодо можливого використання нових систем озброєнь і рішень для зміцнення оборони вразливого східного флангу Альянсу.

"Враховуючи ці обставини, ми – міністри оборони Естонії, Латвії, Литви та Польщі – одностайно рекомендуємо вийти з Оттавської конвенції", – йдеться у заяві. 

Також там сказано, що країни залишаться відданими міжнародному гуманітарному праву.

"Спільне регіональне рішення посилає чіткий сигнал - держави, які межують з Росією, готові вжити всіх можливих заходів для забезпечення безпеки своїх громадян", – зазначила міністерка національної оборони Литви Довіле Шакалієне.

  • Учасниками Оттавської конвенції є всі країни Євросоюзу, а Китай, Росія, США, Індія та Пакистан до неї не приєдналися. 
  • Вихід з договору 1997 року, який ратифікували або до якого приєдналися понад 160 країн, але не Росія, дозволить Польщі та трьом балтійським країнам знову почати накопичувати протипіхотні міни.
  • Литва нещодавно вийшла з міжнародної конвенції про заборону касетних боєприпасів.
  • Міністерка оборони Литви заявила, що країна готова змінити Конституцію, щоб мати змогу розмістити ядерну зброю
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies