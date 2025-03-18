У Латвії пропонують чатково закрити три КПП на кордоні із Росією та Білоруссю

Якщо зміни приймуть, то перетинати кордон із Росією та Білоруссю на трьох КПП дозволять лише автотранспортом.

Міністерство внутрішніх справ Латвії отримало пропозицію Державної прикордонної охорони про часткове закриття прикордонних пунктів "Патернієки" у Краславському краї та пунктів "Гребнєво " та "Терехово" у Луденському краї.

Про це пише Delfi.

Згідно з підготовленим МВС проєктом рішення, із 19 березня кордон у цих пунктах пропуску можна буде перетинати лише автотранспортом. Обмеження запроваджуються, щоб посилити охорони кордону та підвищити ефективність прикордонного контролю.

Терміни дії обмежень у проєкті рішення не вказані.

Творці документу пояснили, що часткове закриття прикордонних пунктів обумовлено поточною геополітичною ситуацією у зв'язку з воєнними діями Росії в Україні.

"Розв'язана Росією і війна проти України, що відкрито підтримується Білоруссю , розцінюється як фактор ризику і можлива мотивація для Росії і Білорусі продовжувати зусилля щодо дестабілізації ситуації на латвійському кордоні", – заявили в МВС.

Уряд розгляне цей проєкт рішення у вівторок, 18 березня.

Прикордонники кажуть, що у вихідні дні прикордонний пункт "Патернієки" був закритий на короткий час через нестабільну роботу технічних систем та ризиків, що його можна використовувати нелегальними мігрантами, оскільки прикордонники помітили скупчення порушників на білоруській стороні.

А прем'єр-міністерка країни Евіка Силіня заявила, що такі заходи дозволять захистити Шенгенську зону від "потенційної інструменталізації міграції".