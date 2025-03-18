Повстанці M23 вийшли з мирних переговорів з урядом ДР Конго

Озброєне угруповання М23, яке підтримує Руанда, заявило в понеділок, що виходить з мирних переговорів, запланованих на сьогодні в Анголі, пише DW.

Повстанці М23 планували прямі переговори з урядом Демократичної Республіки Конго для припинення конфлікту на сході країни. Але Альянс повстанських груп річки Конго, до якого входить угруповання, заявив, що виходить з переговорів через санкції, запроваджені ЄС раніше проти M23 і офіційних осіб Руанди.

Повстанці заявили, що дії Євросоюзу були спрямовані на “перешкоджання довгоочікуваним переговорам”.

The EU has adopted sanctions against an additional 9 individuals and 1 entity responsible for:



📌 serious human rights violations and abuses in the Democratic Republic of the Congo

📌 sustaining the armed conflict, instability and insecurity in the country



More 👇#FAC — EU Council (@EUCouncil) March 17, 2025

Руанда також заявила, що розриває дипломатичні відносини зі своїм колишнім колоніальним правителем Бельгією, а Кігалі звинуватив Брюссель у спробі “підтримати свої неоколоніальні ілюзії”.

Президент Конго Фелікс Чісекеді раніше відмовлявся від прямих переговорів із повстанцями M23, які боролися з урядом понад десять років. Але Чісекеді минулого тижня оголосив, що готовий зустрітися з групою M23 після зустрічі зі своїм ангольським колегою, який виступив посередником у конфлікті. Тіна Салама, прессекретарка Чісекеді, заявила після виходу M23 з переговорів, що урядова делегація у будь-якому випадку вирушить до Луанди.