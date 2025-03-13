Наступного тижня повстанці M23 зустрінуться з урядом Конго для мирних переговорів

Ангола виступила посередником у конфлікті на сході ДР Конго, який загострився наприкінці січня, коли підтримувані Руандою захопили два важливі міста.

Уряд ДР Конго має зустрітися з повстанцями M23 наступного тижня в Анголі, щоб спробувати укласти мир після ескалації напруженості між ними в січні, повідомляють Euronews.

У заяві офісу президента Анголи Жоау Лоуренсу йдеться, що сторони розпочнуть “прямі мирні переговори” в столиці Анголи Луанді.

Ангола виступила посередником у конфлікті на сході Конго, який загострився наприкінці січня, коли підтримувані Руандою повстанці просунулися й взяли під контроль стратегічне місто Гома на сході Конго. У лютому M23 захопила Букаву, друге за величиною місто у країні.

Президент ДР Конго Фелікс Чісекеді відвідав Анголу у вівторок, щоб обговорити можливість мирних переговорів.

Оголошення пролунало після кількох скасованих мирних переговорів, організованих Анголою, які раніше виключили M23 і натомість зосередилися на їхніх руандійських прихильниках.

Мирні переговори між Конго та Руандою були несподівано скасовані у грудні після того, як Руанда поставила підписання мирної угоди у залежність від прямого діалогу між Конго та повстанцями M23, від якої Конго відмовилася.

M23 ‒ одне із приблизно 100 озброєних угруповань, які борються за плацдарм у багатому на корисні копалини східному Конго неподалік кордону з Руандою в конфлікті, який призвів до однієї з найзначніших гуманітарних криз у світі. Понад 7 мільйонів людей було переміщено.

За словами експертів ООН, повстанців підтримують близько 4000 солдатів із сусідньої Руанди, вони присягалися дійти до столиці Конго, Кіншаси.

Минулого місяця Рада ООН з прав людини створила комісію з розслідування звірств, включно зі звинуваченнями у зґвалтуваннях та “позасудових страт”, які скоюють обидві сторони.