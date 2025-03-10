Атаки безпілотників за три роки вбили майже 1000 осіб у всій Африці

Майже 1000 цивільних жителів загинули та сотні отримали поранення внаслідок атак військових безпілотників у всій Африці.

Як пише The Guardian, про це йдеться у звіті групи “Drone Wars UK”.

Зазначається, що поширення безпілотних літальних апаратів на континенті продовжується безконтрольно.

Щонайменше 50 окремих смертоносних ударів збройних сил в Африці були підтверджені протягом трьох років до листопада 2024 року. Аналітики кажуть про “вражаючу картину громадянської шкоди” з незначною або нульовою відповідальністю.

“Хоча швидке зростання озброєних безпілотників, які використовують Україна та Росія, ретельно вивчають, мало уваги приділяється ескалації використання в Африці нового покоління імпортних дешевших безпілотників, як от турецький Bayraktar TB2”, ‒ йдеться у пресрелізі.

У групі зазначають, що у разі, коли міжнародна спільнота не зробить швидких кроків щодо розробки та впровадження нового режиму контролю, кількість вбивств цивільних з використанням військових дронів зростатиме.

Зараз використання озброєних безпілотників підтверджено принаймні у шести конфліктах в Африці: Судан, Сомалі, Нігерія, Малі, Буркіна-Фасо та Ефіопія, де було зафіксовано більшість атак.

Встановлено, що удари безпілотників ефіопських збройних по таким противникам, як Народний фронт визволення Тиграю, призвели до загибелі понад 490 цивільних жителів у 26 окремих атаках. В інших місцях щонайменше 64 цивільні загинули унаслідок дев'яти окремих ударів безпілотників, здійснених збройними силами Малі, які воюють проти сепаратистських угруповань на півночі країни. У сусідній Буркіна-Фасо 100 цивільних жителів були вбиті унаслідок ударів безпілотників, здійснених армією країни.

Більшість озброєних дронів в Африці імпортується з Туреччини, а також Китаю та Ірану, і дослідники б’ють на сполох через все більшу популярність дронів “середньої висоти, тривалої витривалості” (MALE). Ними можна дистанційно керувати протягом багатьох годин на великій відстані, здійснюючи спостереження, а також завдаючи повітряних ударів.