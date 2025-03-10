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У Сирії після двох днів зіткнень і понад 1000 жертв сповільнилися бої. Влада обіцяє покарати кожного винного в заворушеннях

Розслідуванням подій займатиметься спеціальний комітет. 

У Сирії після двох днів зіткнень і понад 1000 жертв сповільнилися бої. Влада обіцяє покарати кожного винного в заворушеннях
Ілюстративне фото
Фото: EPA/UPG

Сирійський лідер Ахмед аль-Шараа пообіцяв притягнути до відповідальності винних у завданні шкоди цивільним жителям алавітської релігійної меншини. Заяву він зробив після двох днів сутичок, пише BBC.

За попередніми даними, не менше 830 цивільних людей були вбиті на західному узбережжі Сирії в п'ятницю і суботу. Незалежно перевірити дані про убитих можливості немає, але це, вочевидь, найбільші втрати від моменту падіння режиму Башара Асада

Також убиті 231 член сил безпеки і 250 проасадівських бойовиків, стверджує Сирійська обсерваторія з прав людини. Таким чином загальна кількість жертв складає не менше як 1311. 

У зверненні по національному телебаченню та в дописі у соцмережах Шараа обіцяв побороти лоялістів Асада. 

"Сьогодні, в критичний момент, ми стикаємося з новою загрозою – спробою залишків колишнього режиму і їхніх іноземних прихильників створити нові чвари і занурити нашу країну в громадянську війну, маючи на меті підрив та руйнування нашої єдності і стабільності", – сказав лідер повстанців, який виконує обов'язки президента Сирії. 

Аль-Шараа запевнив, що ніхто не буде вищим від закону. Розслідуванням насильства проти цивільних займатиметься "незалежний комітет". 

Як повідомляє Reuters, джерело в сирійських службах безпеки повідомило, що в неділю темпи бойових дій у містах Латакія, Джабла і Баніяс сповільнилися. Насильство останніх днів було спровоковано після засідки на урядові сили в четвер. Воно переросло в зіткнення між роялістами Асада і урядовими силами. 

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