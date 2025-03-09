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Трамп заявив, що ніхто не був жорсткішим щодо Росії, ніж він і згадав "Північний потік-2"

"Я був жорстким, але в той самий час я знаходив спільну мову з Путіним".

Трамп заявив, що ніхто не був жорсткішим щодо Росії, ніж він і згадав "Північний потік-2"
Дональд Трамп
Фото: EPA/UPG

Президент США Дональд Трамп заявив, що ніхто не був жорсткішим щодо Росії, ніж він, і нагадав, що він зупинив важливі економічні проєкти Кремля.

Про це Трамп розповів в інтерв'ю Fox News.

"Ніхто не був жорсткішим щодо Росії, ніж Дональд Трамп. Ніхто. І вони це знають. Просто подивіться на ті речі, про які я тільки що вам розповів. Газопровід. Я його зупинив. Це найбільший проєект, який вони коли-небудь робили - газопровід Nord Stream 2. Про нього ніхто навіть не чув, поки я не прийшов", - сказав він.

Трамп пояснив, що Росія будувала газопровід з наміром постачати газ до Німеччини та інших країн Європи, і наголосив, що саме він зупинив цей проєкт. За його словами, це була "найбільша економічна справа, яку Росія коли-небудь мала", і він став перешкодою для її реалізації.

При цьому Трамп дорікнув експрезидентові Джо Байдену, який відновив його.

"Байден прийшов, на другий день він схвалив це. Він сказав: "Нехай йде далі". Все було повністю зупинено. Тільки це одне дає вам всю картину. Ні, я був жорстким, але в той самий час я знаходив спільну мову з Путіним", - зауважив президент США.

Трамп також заявив, що йому вдалося налагодити взаєморозуміння і з північнокорейським диктатором Кім Чен Ином, і президентом Китаю Сі Цзіньпіном. При цьому він також зазначив, що "ніхто не був таким жорстким до Китаю, як він".

  • Трамп відверто критикував трубопровід Nord Stream 2 під час свого першого президентського терміну і звинувачував Німеччину і Європу в тому, що вони "занадто покладаються на російський газ" і "допомагають фінансувати військову машину Москви".
  • У лютому 2025 року видання Handelsblatt писало, що німецький уряд може незабаром відновити роботу підірваного у 2022 році балтійського трубопроводу "Північний потік-2", змінивши його призначення. Замість російського газу у Берліні хочуть прокачувати морським дном екологічний водень із Фінляндії.
  • На початку березня Financial Times писало, що колишній шпигун і близький друг Путіна має план перезапуску російського газопроводу "Північний потік-2" за підтримки американських інвесторів. 
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