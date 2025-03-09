Трамп заявив, що ніхто не був жорсткішим щодо Росії, ніж він і згадав "Північний потік-2"

"Я був жорстким, але в той самий час я знаходив спільну мову з Путіним".

Президент США Дональд Трамп заявив, що ніхто не був жорсткішим щодо Росії, ніж він, і нагадав, що він зупинив важливі економічні проєкти Кремля.

Про це Трамп розповів в інтерв'ю Fox News.

"Ніхто не був жорсткішим щодо Росії, ніж Дональд Трамп. Ніхто. І вони це знають. Просто подивіться на ті речі, про які я тільки що вам розповів. Газопровід. Я його зупинив. Це найбільший проєект, який вони коли-небудь робили - газопровід Nord Stream 2. Про нього ніхто навіть не чув, поки я не прийшов", - сказав він.

Трамп пояснив, що Росія будувала газопровід з наміром постачати газ до Німеччини та інших країн Європи, і наголосив, що саме він зупинив цей проєкт. За його словами, це була "найбільша економічна справа, яку Росія коли-небудь мала", і він став перешкодою для її реалізації.

При цьому Трамп дорікнув експрезидентові Джо Байдену, який відновив його.

"Байден прийшов, на другий день він схвалив це. Він сказав: "Нехай йде далі". Все було повністю зупинено. Тільки це одне дає вам всю картину. Ні, я був жорстким, але в той самий час я знаходив спільну мову з Путіним", - зауважив президент США.

Трамп також заявив, що йому вдалося налагодити взаєморозуміння і з північнокорейським диктатором Кім Чен Ином, і президентом Китаю Сі Цзіньпіном. При цьому він також зазначив, що "ніхто не був таким жорстким до Китаю, як він".