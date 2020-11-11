Конгрес США розширив санкції проти Nord Stream 2 в оборонному бюджеті, - Bloomberg

Обмеження стосуватимуться страхових і сертифікаційних компаній, які працюють з російськими судами по завершенню проєкту.

Законодавці обох палат Конгресу США досягли домовленості про включення додаткових санкцій проти газопроводу Nord Stream 2 у проєкт оборонного бюджету США.

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на три джерела.

"Санкції проти газопроводу "Північний потік-2" Газпрому будуть спрямовані проти страхових і сертифікаційних компаній, які працюють з російськими судами по завершенню проєкту. Вони будуть включені в закон про національну оборону 2021 року, який повинен бути прийнятий до кінця року", - зазначає видання.

При цьому уточнюється, що Німеччина як союзна країна не підпадатиме під ці санкції.

У жовтні США розширили санкції проти "Північного потоку-2". Нові заходи спрямовані на компанії, які надаватимуть послуги або фінансування для суден, що працюють над будівництвом газопроводу.

У "Нафтогазі" заявили, що підтримують розширення санкцій.