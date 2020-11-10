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Данія передала Україні 50 апаратів штучної вентиляції легень - МЗС

Міністри обговорили взаємодію двох країн у протидії пандемії COVID-19.

Данія передала Україні 50 апаратів штучної вентиляції легень - МЗС
Фото: З відкритих джерел

Влада Данії передала Україні 50 апаратів штучної вентиляції легень для лікування пацієнтів, критично хворих на коронавірус COVID-19.

Про це йдеться у повідомленні на сайті МЗС України за підсумками переговорів міністрів закордонних справ України та Данії Дмитра Кулеби та Йеппе Кофода.

"Міністри обговорили взаємодію двох країн у протидії пандемії COVID-19. Дмитро Кулеба висловив глибоку вдячність уряду Данії за надання Україні 50 апаратів штучної вентиляції легень для лікування критично хворих пацієнтів. “Україна вдячна за цей знак справжньої дружби та підтримки з боку Данії", - сказав він.

Зазначається також, що міністри обговорили взаємодію двох країн у протидії пандемії COVID-19.

Нагадаємо, 2 жовтня державне підприємство "Медичні закупівлі України" уклало контракт на закупівлю першої партії апаратів штучної вентиляції легень (ШВЛ). Вартість закупівлі 100 перших законтрактованих одиниць становить 42 млн грн, тобто 420 тис. грн за один апарат.

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