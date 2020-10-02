Україна уклала контракт на закупівлю першої партії апаратів ШВЛ на 42 млн грн

Державне підприємство "Медичні закупівлі України" уклало контракт на закупівлю першої партії апаратів штучної вентиляції легень (ШВЛ). Вартість закупівлі 100 перших законтрактованих одиниць становить 42 млн грн, тобто 420 тис. грн за один апарат.

Про це інформує пресслужба ДП "МЗУ".

"Потенційна економія на кожній одиниці продукції складає 80 тис. грн, адже доведена очікувана вартість до закупівлі однієї одиниці складала 500 тис. грн. Таким чином, економія на першій партії товару складає 8 млн грн, або 16% від очікуваних 50 млн грн", - йдеться в повідомленні.

Доставка апаратів шведської компанії передбачається протягом 60 днів на склад у Києві.

Коштом спеціального фонду боротьби з COVID-19 передбачається закупівля 200 апаратів ШВЛ. На це державою виділено 100 млн гривень.

6 липня ДП оголосило тендер на Prozorro за спрощеною процедурою на постачання 50 ШВЛ. Аукціон відбувся 16 липня. На нього вийшло 6 учасників, лише двоє запропонували товари, що відповідали техзавданню. Підприємство звернулося до МОЗ із пропозицією збільшити очікувану вартість апаратів з метою забезпечення участі ширшого кола постачальників.

Напередодні повідомляли, що МОЗ за 4 місяці витратило менш ніж 2% з Антиковідного фонду.