Зловживання у сфері закупівель: куди звертатися?

Це може бути закупівля харчування у школі вашої дитини або ремонт дороги міжнародного значення. Інформацію про всі закупівлі можна знайти на сайті Prozorro .

Щодня у системі Prozorro відбувається від кількох сотень до кількох десятків тисяч закупівель. Більшість з них — закупівлі державних замовників, які фінансуються з державного бюджету, тобто за кошти платників податків.

Фото: picjumbo.com

На жаль, навіть найпрозоріша система державних закупівель не гарантує стовідсотковий захист від зловживань. Корупція, низька якість товарів і послуг, розтрата бюджетних коштів — якщо ви підозрюєте подібні порушення в закупівлі, про них варто сповістити контролюючі органи або громадських активістів.

Які бувають порушення?

Саме від типу порушення залежить, до якого контролюючого органу звертатися. Тому дуже важливо знати про типові зловживання у сфері закупівель.

Договір не виконали, виконали не в повному обсязі або неякісно

Наприклад, ви знаєте, що ваше управління ЖКГ закупило ремонт асфальту у вашому дворі. Ви знайшли закупівлю на Prozorro, переглянули договір. Згідно з ним, асфальт уже мали поміняти, але робота так і не почалась. Що робити?

Насамперед, подзвонити або написати замовнику. На сторінці закупівлі завжди є контакти відповідальної за цю закупівлю особи. Можливо, через непередбачувані умови договір продовжили і роботи почнуться якраз завтра?

Якщо замовник не може/ не хоче надати пояснення, варто сповістити про ситуацію контролюючий орган. Головний контролер у сфері публічних закупівель — це Державна аудиторська служба України.

Аудитори можуть почати моніторинг закупівлі і, наприклад, зобов’язати замовника усунути порушення. Також вони можуть запланувати перевірку або велику ревізію в установі або підприємстві замовника.

Переплата

Чомусь ремонт вашого двору обійшовся управлінню ЖКГ набагато дорожче, ніж ремонт у такому самому дворі ваших друзів, але в іншому районі. Що робити?

Як і у попередньому випадку, спочатку поговоріть із замовником. На ціну може впливати багато факторів — складність робіт, витратні матеріали тощо.

Можна також спробувати пошукати причини самотужки: можливо підрядник, який кладе асфальт у вашому дворі — улюбленець вашого управління ЖКГ. Він ремонтує усі двори вашого району, хоча в місті є компанії, які роблять це значно дешевше.

У такому випадку факт розтрати державного майна посадовою особою може зацікавити поліцію.

Здається, це змова

У тендері на ремонт вашого двору брали участь лише два учасники: компанія вашого сусіда та ФОП його дружини. Конкурувати між собою пов’язаним особам не можна. Це розцінюється як змова.

Деякі дуже розумні учасники приходять на закупівлі парами, трійками, а іноді й по п’ятеро. Це можуть бути компанії з однаковими засновниками або родичі. Особливо кмітливі примудряються конкурувати зі своїми ж компаніями як ФОПи.

Якщо вам стало відомо про змову учасників на тендері, сповістіть про це територіальне відділення Антимонопольного комітету України. Обов’язково вкажіть у листі усі факти, що підтверджують змову.

Так само про ймовірну змову варто повідомити й замовника, який оголосив тендер.

Неправильна процедура

Наприклад, управління ЖКГ придбало ремонт вашого двору за процедурою COVID-19. Звісно це неприпустимо, бо ремонт точно не входить до переліку того, що можна купувати за цією процедурою.

Знову ж таки, краще спочатку зв’язатися з замовником. Це могла бути технічна помилка і він просто неправильно обрав процедуру, коли завантажував договір (закупівля була на суму до 50 тис. грн).

Однак, можливо ваше управління ЖКГ зробило так навмисне, бо хотіло уникнути конкурентних торгів. Тоді обов’язково сповістіть про це Держаудитслужбу.

Заскладно? Вам допоможе DOZORRO спільнота

Наш проєкт DOZORRO займається моніторингом публічних закупівель з листопада 2016 року. Його команда створила та розбудовує DOZORRO спільноту — мережу громадських організацій, що моніторять публічні закупівлі та повідомляють контролюючі та правоохоронні органи про виявлені порушення.

Якщо ви помітили зловживання в межах закупівлі, натисніть на її сторінці на Prozorro на кнопку “Відгук про закупівлю на DOZORRO”. Далі надайте максимально вичерпну інформацію про порушення. Якщо наші фахівці підтвердять порушення, вони обов’язково повідомлять про нього контролюючі органи.

Також на сайті DOZORRO можна знайти інструкції, як правильно написати звернення до контролюючого органу самотужки:

1. Оберіть тип закупівлі і тип порушення.

2. Завантажте чернетку листа та заповніть поля.

3. Роздрукуйте, підпишіть і надішліть на адресу контролюючого органу.

Зауважимо, що деякі пункти інструкції ще не оновлені згідно з редакцією Закону “Про публічні закупівлі”, яка набрала чинності 19 квітня 2020 року. За додатковою консультацією звертайтеся на сторінку DOZORRO у фейсбуці.

Не залишайтесь осторонь порушень. Публічні закупівлі спрямовані на забезпечення якості державних послуг, які отримує кожен з нас. Водночас ці закупівлі здійснюють за кошти платників податків. А хто любить, щоб його гроші використовували неефективно або крали?