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Минэкономики предложило ввести критерий локализации при закупках через Prozorro

Отечественная продукция сможет претендовать на преференции.

Минэкономики предложило ввести критерий локализации при закупках через Prozorro
Фото: picjumbo.com

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства предложило ввести преференции для машиностроительной продукции с уровнем локализации более 35% во время госзакупок через Prozorro.

Об этом сказал министр Игорь Петрашко на пресс-конференции во вторник.

По его словам, две недели назад Минэкономики вынесло на обсуждение министерств проект постановления Кабмина о поддержке машиностроительной продукции с украинской локализацией.

"Если уровень локализации (зарплата, налоги, производство) будет больше 35%, то товар должен претендовать на дополнительные критерии", - сказал Петрашко.

Министерство предлагает, что в таком случае продукция должна получить дополнительный оценочный критерий при проведении торгов в размере 30% от общего.

Петрашко подчеркнул, что преференции локализованной продукции предоставляются во всем мире и главная цель инициативы – поддержать украинскую промышленность, которая не имеет доступа к дешевым кредитным ресурсам в отличие от многих зарубежных коллег.

Напомним, что еще в начале мая Петрашко впервые назвал "странной" систему ProZorro, так как в ней не работает система локализации. Главный критерий для ProZorro - более низкая цена, а где произведен товар - не важно.

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Источник: "Українські новини"
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