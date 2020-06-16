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Новый тренд развития бизнес обучения 2020 года

2020 год оказался непростым не только для системы здравоохранения, но и для экономической отрасли. Этот год мы надолго запомним из - за череды неприятных событий:пандемия COVID-19, вызванный им всемирный финансовый кризис, как следствие – спад потребления во всех сферах бизнеса. Непростые испытания для мировой экономики, не так ли?Любые неприятности мотивируют к созданию наиболее выгодных условий работы. Так произошло и в этот раз, ведь большинство компаний начали оптимизацию своего бизнеса, структуры, что упрощает и улучшает качество работы и увеличивает прибыль. Оптимизация бизнес - процессов — это то, что поможет вывести бизнес на новый уровень.

Тренды запросов бизнеса Украины к консалтингу 2020 года

Из-за перерыва в работе большинство компаний занялись развитием и оптимизацией внутри своего бизнеса. По мнению экспертов рынка, сегодня возрос спрос на следующие услуги:

● оптимизация бизнес — процессов.

● Построение CRM систем.

Организация импортно-экспортных (ВЭД) отделов.

● Сертификация по ISO 9001.

● Бенчмаркинг.

Бизнес консалтинг.

● Персональное обучение руководителей по программе MBA.

Таким образом можно с уверенностью сказать, что вынужденный перерыв в работе многих сфер бизнеса стал временем для обучения персонала, руководителей, оптимизации бизнеса, словом всего, чему так не хватало времени.

Обучение и стажировка в Европе с MBA Time4U

Компания MBA Time4U станет надежным партнером в обучении Топ-менеджеров, предпринимателей, собственников бизнеса, работающих на международных и локальных проектах. MBA Time4U — это сертифицированный обучающий центр, который напрямую сотрудничает с немецким университетом и представляет дистанционное образование (в сотрудничестве со школой Management & Marketing Universal Business School).

Итогом выбора 2020 года стали курсы MBA удаленно с возможностью стажировки в Европе. Выпускники не только получают знания академического уровня, подкрепленные международными сертификатами, и проходят персональную стажировку в топовых производственных и торговых компаниях Австрии, Германии, Испании и других странах Европы. Диплом МВА аккредитован, в соответствии с общепринятыми и международными требованиями.

Компания MBA TIME4U дает каждому участвовать в удаленном обучении. Благодаря ему вы получите фундаментальные навыки управленца европейского уровня, закрепите статус в компании и рынке. Консалтинг и обучение MBA Time4U доступны каждому и предлагает совмещать обучением с работой, учебой. Время получать знания, которые завтра помогут вам достичь новых вершин! Время совершенства!

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