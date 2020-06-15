Гостиница "Днепр" в центре Киева выставлена на приватизацию за 81 млн гривен

Фонд государственного имущества выставил на приватизацию гостиницу "Днепр", которая выходит на Европейскую площадь Киева.

Об этом сообщила пресс-служба ФГИ.

Торги пройдут 15 июля на сайте "Prozorro.Продажи". Стартовая цена объекта - 80 923 400 гривен.

Государство собирается продать 100% ЧАО "Отель "Днепр". После продажи инвестор получит 12-этажное здание четырехзвездочной гостиницы в самом центре Киева рядом с правительственным кварталом. Ее общая площадь - 12829 кв. м.

Перед гостиницей находится гостевой паркинг на 56 мест. Земля под ним принадлежит гостинице на праве постоянного пользования.

Гостиница насчитывает 186 номеров. В ней есть рестораны, бары, SPA-центр, конференц-залы.