За сутки в Украине коронавирус обнаружили у 648 человек
За сутки в Украине коронавирус обнаружили у 648 человек
В Атланте полицейский смертельно ранил 27-летнего афроамериканца
В Атланте полицейский смертельно ранил 27-летнего афроамериканца
Участница ультрамарафона в Одесской области, которую нашли через 8 часов, умерла
Участница ультрамарафона в Одесской области, которую нашли через 8 часов, умерла
Американская компания обнародовала результаты испытаний вакцины от COVID-19
Американская компания обнародовала результаты испытаний вакцины от COVID-19
В Украине возобновилось международное авиасообщение
В Украине возобновилось международное авиасообщение
В ОРДЛО пропала украинская мобильная связь
В ОРДЛО пропала украинская мобильная связь
В ДТП на столичном Академгородке патрульную полицейскую зажало между машинами
В ДТП на столичном Академгородке патрульную полицейскую зажало между машинами
МОЗ обяжет проходить обсервацию граждан, прибывших из стран "красной зоны"
МОЗ обяжет проходить обсервацию граждан, прибывших из стран "красной зоны"
В Украине за сутки подтвердили 656 новых случаев заражения COVID-19
В Украине за сутки подтвердили 656 новых случаев заражения COVID-19
ГлавнаяЭкономикаБизнес

Гостиница "Днепр" в центре Киева выставлена на приватизацию за 81 млн гривен

Торги пройдут 15 июля.

Гостиница "Днепр" в центре Киева выставлена на приватизацию за 81 млн гривен
Фото: Макс Требухов

Фонд государственного имущества выставил на приватизацию гостиницу "Днепр", которая выходит на Европейскую площадь Киева.

Об этом сообщила пресс-служба ФГИ.

Торги пройдут 15 июля на сайте "Prozorro.Продажи". Стартовая цена объекта - 80 923 400 гривен.

Государство собирается продать 100% ЧАО "Отель "Днепр". После продажи инвестор получит 12-этажное здание четырехзвездочной гостиницы в самом центре Киева рядом с правительственным кварталом. Ее общая площадь - 12829 кв. м.

Перед гостиницей находится гостевой паркинг на 56 мест. Земля под ним принадлежит гостинице на праве постоянного пользования.

Гостиница насчитывает 186 номеров. В ней есть рестораны, бары, SPA-центр, конференц-залы.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также