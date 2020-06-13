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Суд впервые применил "антиколомойский" закон

Бывшие акционеры могут претендовать на компенсацию, но не обжаловать договора.

Суд впервые применил "антиколомойский" закон
Главный офис 'ПриватБанка' в Днепре
Фото: Facebook /Дмитрий Дубилет

Хозяйственный суд Киева 12 июня удовлетворил ходатайства Приватбанка о закрытии производств по двум искам экс-акционеров банка о признании недействительными договоров купли-продажи акций финучреждения.

Об этом пишет "Интерфакс-Украина" со ссылкой на пресс-службу банка.

"Это первое реальное применение банковского закона 590-IX украинскими судами. Проанализировав материалы дел [№910/17630/19 по иску ООО "Реватис" и №910/17541/19 по иску ООО "КС Групп"], суд пришел к выводу о необходимости удовлетворения ходатайства Приватбанка и закрыл производство по обоим делам", - говорится в сообщении.

Производство по делу подлежит прекращению на основании пункта 7 заключительных и переходных положений так называемого "антиколомойского" закона.

"Закон 590-IX предусматривает право бывших акционеров банков на компенсацию причиненного вреда, запрещая при этом признавать недействительными договоры, заключенные в процессе вывода банков с рынка", - напомнили в пресс-службе.

Напомним, что закон об улучшении механизмов регулирования банковской деятельности сводится к тому, что владельцы обанкротившегося банка, в том числе бывший владелец Приватбанка Игорь Коломойский, не смогут отменить или приостановить его ликвидацию через суды, вернуть банк себе или восстановить его работу.

Этот законопроект был ключевым условием для новой кредитной программы Международного валютного фонда.

Часть депутатов уже обжаловали в КСУ и сам закон, и специальную процедуру, по которой он был принят.

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