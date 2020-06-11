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"Укрзализныця" отстранила и.о. члена правления Веприцкого

Ранее Веприцким интересовалось НАБУ.

"Укрзализныця" отстранила и.о. члена правления Веприцкого
Фото: liga.net

Наблюдательный совет "Укрзализныци" принял решение о немедленном отстранении от полномочий  ответственного за грузовые перевозки и.о. члена правления Романа Верпицкого, а также рекомендовала акционеру - Кабинету министров уволить его с занимаемой должности.

Об этом информирует пресс-служба компании.

Также сообщается, что "Укрзализныця" начинает поиск нового менеджера, который возглавит эту бизнес-вертикаль.

Принято решение рекомендовать Кабинету министров прекратить полномочия члена правления по связям с государственными органами.

О причинах увольнения не сообщается.

Ранее ЭП со ссылкой на источник в "Укрзализныце" сообщила, что Национальное антикоррупционное бюро проводит обыски у и.о. члена правления УЗ Романа Веприцкого по делу о хищении средств при строительстве экспресса в Борисполь.

Обыски в УЗ и у представителей ряда частных компаний осуществлялись в рамках расследования фактов злоупотреблений должностных лиц УЗ при закупке программного обеспечения по электронному приобретение билетов сообщения "Киев-Борисполь".

Позже оказалось, что детективы НАБУ не сообщали о подозрении Веприцкому.

10 июня Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщила о подозрении 4 лицам, которые пытались разворовать более 10 миллионов гривен на введении электронного билета на "Бориспольский экспресс".

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