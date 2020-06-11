​Шмыгаль: правительство ожидает роста украинской экономики с третьего квартала

Кабинет министров ожидает возобновления роста экономики с третьего квартала 2020 года. Об этом заявил на пресс-конференции премьер-министр Денис Шмыгаль.

"У нас есть макропрогнозы экономики Украины от Минэкономики, МВФ, Всемирного банка. Все эти макропрогнозы сходятся. Мы ожидаем с третьего квартала роста экономики Украины. Естественно, что второй квартал провален из-за карантина", - сказал премьер.

Он назвал экономическую ситуацию сложной, но, по его словам, правительство не предполагает провала.

"Ситуация сложная, но каких-то таких неожиданностей, которые обрушат и приведут к какой-то глобальной катастрофе сегодня нет. Есть очень сложная кризисная ситуация, но она кризисная и сложная стабильно, поэтому мы не видим сегодня коллапса или какого-то конца света или конца экономики. Опираемся на макропрогноз – и это самое важное", - отметил Шмыгаль.

Национальный банк, в свою очередь, сообщил, что, по его мнению, пик коронавируса уже пройден.

"По нашим оценкам, падение украинской экономики во втором квартале будет большим, чем ожидалось, хотя пик кризиса уже пройден. Поэтому для скорейшего возвращения экономики к росту необходимые достаточно решительные шаги", - говорится в сообщении НБУ.

Напомним, ранее в МВФ спрогнозировали крупнейший за 100 лет обвал мировой экономики из-за коронавируса. В апреле сообщалось, что ожидать частичного оздоровления экономики при лучшем сценарии можно в 2021 году.

За помощью из-за кризиса в МВФ обратились сто стран. Фонд выделил "весьма существенную" сумму в 1 триллион долларов на борьбу с коронавирусом, но и этих денег может оказаться недостаточно. С целью усиления позиций глобальной экономики МВФ предложил план спасения.

Позже глава МВФ Кристалина Георгиева заявила, что мировой экономике понадобится три года, чтобы восстановиться после пандемии.