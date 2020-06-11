Андрей Шевченко и компания "Эпицентр" заключили Меморандум о сотрудничестве
Андрей Шевченко и компания "Эпицентр" заключили Меморандум о сотрудничестве
Святослав Вакарчук снова уходит из Верховной Рады
Святослав Вакарчук снова уходит из Верховной Рады
Минздрав заметил признаки возможного ослабления агрессивности коронавируса
Минздрав заметил признаки возможного ослабления агрессивности коронавируса
Порошенко сообщили о подозрении и собираются арестовать (обновлено)
Порошенко сообщили о подозрении и собираются арестовать (обновлено)
В Украине за сутки зафиксировали 525 новых случаев COVID-19
В Украине за сутки зафиксировали 525 новых случаев COVID-19
Богдан: Зеленский бросает страну в хаос
Богдан: Зеленский бросает страну в хаос
​Степанов объяснил рост заболеваемости COVID-19 игнорированием карантина
​Степанов объяснил рост заболеваемости COVID-19 игнорированием карантина
В Украине зарегистрировали антирекорд заболеваемости COVID-19 - 689 случаев за сутки
В Украине зарегистрировали антирекорд заболеваемости COVID-19 - 689 случаев за сутки
Зеленский во время визита в Чернигов встретился с кандидатом в министры образования Шкарлетом
Зеленский во время визита в Чернигов встретился с кандидатом в министры образования Шкарлетом
ГлавнаяЭкономикаГосударство

​Шмыгаль: правительство ожидает роста украинской экономики с третьего квартала

Премьер считает ситуацию сложной, но "каких-то неожиданностей" не предполагает.

​Шмыгаль: правительство ожидает роста украинской экономики с третьего квартала
Фото: Youtube / Кабмін

Кабинет министров ожидает возобновления роста экономики с третьего квартала 2020 года. Об этом заявил на пресс-конференции премьер-министр Денис Шмыгаль.

"У нас есть макропрогнозы экономики Украины от Минэкономики, МВФ, Всемирного банка. Все эти макропрогнозы сходятся. Мы ожидаем с третьего квартала роста экономики Украины. Естественно, что второй квартал провален из-за карантина", - сказал премьер.

Он назвал экономическую ситуацию сложной, но, по его словам, правительство не предполагает провала.

"Ситуация сложная, но каких-то таких неожиданностей, которые обрушат и приведут к какой-то глобальной катастрофе сегодня нет. Есть очень сложная кризисная ситуация, но она кризисная и сложная стабильно, поэтому мы не видим сегодня коллапса или какого-то конца света или конца экономики. Опираемся на макропрогноз – и это самое важное", - отметил Шмыгаль.

Национальный банк, в свою очередь, сообщил, что, по его мнению, пик коронавируса уже пройден.

"По нашим оценкам, падение украинской экономики во втором квартале будет большим, чем ожидалось, хотя пик кризиса уже пройден. Поэтому для скорейшего возвращения экономики к росту необходимые достаточно решительные шаги", - говорится в сообщении НБУ.

Напомним, ранее в МВФ спрогнозировали крупнейший за 100 лет обвал мировой экономики из-за коронавируса. В апреле сообщалось, что ожидать частичного оздоровления экономики при лучшем сценарии можно в 2021 году.

За помощью из-за кризиса в МВФ обратились сто стран. Фонд выделил "весьма существенную" сумму в 1 триллион долларов на борьбу с коронавирусом, но и этих денег может оказаться недостаточно. С целью усиления позиций глобальной экономики МВФ предложил план спасения.

Позже глава МВФ Кристалина Георгиева заявила, что мировой экономике понадобится три года, чтобы восстановиться после пандемии.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также