"ПриватБанк" разрешил снимать наличные с карты через кассы торговых заведений

"ПриватБанк" запустил новый сервис, который позволяет получить наличные деньги при оплате покупок банковской картой на кассе супермаркетов и других торговых заведений.

Об этом сообщает пресс-служба банка.

Воспользоваться услугой "Наличность в кассе" могут владельцы любой дебетовой карты "ПриватБанка" (зарплатной, студенческой, социальной карты различных платежных систем).

Чтобы получить наличные в кассе, необходимо оплатить товар банковской картой и сообщить кассиру о желании снять наличные.

Максимальная сумма выдачи наличных на одну транзакцию составляет 500 грн независимо от стоимости покупки. Подтверждение такой операции на кассе сопровождается введением PIN-кода банковской карты пользователя.

На сегодня получить наличные с карты "ПриватБанка" можно в POS-терминалах 65 тыс. торговых точек, которые подключены к сервису "Наличность в кассе".

Напомним, 28 апреля вступил в силу закон о финансовом мониторинге, который вводит необходимость идентификации тех, кто пополняет банковскую карту через терминал на сумму более 5 тысяч грн.