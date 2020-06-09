Набор из четырех памятных монет "Пектораль" победил на конкурсе "Лучшая монета года Украины" за 2019 год.

Об этом говорится на сайте Нацбанка.

Набор "Пектораль" ввели в оборот с 23 декабря 2019 года. Он представляет собой четыре ромбовидных монеты номиналом 10 гривен, на реверсе которых изображены фрагменты золотой скифской пекторали из кургана Толстая могила.

Фото: НБУ

В номинации "Лучшее раскрытие темы" победила памятная монета "Предоставления Томоса об автокефалии Православной церкви Украины" номиналом 5 гривен.

Фото: НБУ

Конкурс на лучшую монету Украины проводится ежегодно с 2005 года и проходит в два этапа. Первый этап конкурса, во время которого проголосовали более двух тысяч человек, продолжался с 3 февраля по 6 апреля. На втором этапе тайным электронным голосованием члены специальной комиссии выбрали лучшие монеты в двух номинациях. В этом году победителей среди памятных монет, вышедших в финал конкурса, выбирали представители НБУ, Национальной академии наук Украины, Национальной академии изобразительного искусства и архитектуры, национальных музеев, эксперты по изобразительному искусству и нумизматике.

В 2018 году победу в обеих номинациях присудили памятным монетам набора "К 100-летию Национальной академии наук Украины".