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Гонтарева: НБУ все делает правильно, а в Минфине мракобесие

Экс-глава Нацбанка считает, что Уманский опозорился, а Марченко разочаровал.

Гонтарева: НБУ все делает правильно, а в Минфине мракобесие
Фото: EPA/UPG

Бывшая глава Национального банка Валерия Гонтарева считает, что НБУ отлично работает в условиях экономического кризиса.

Об этом она сказала в интервью LIGA.net.

"Обратите внимание: два месяца никакой активности, а у нас стабильный курс и ликвидная банковская система, Нацбанк понижает ставку. Более того, НБУ объявил о возможности широкого финансирования банковской системы. Они все делают правильно - потратив из резервов почти $1 млрд, когда рынок нервничал, они его уже почти вернули", - заявила Гонтарева.

Она добавила, что НБУ использует весь инструментарий, чтобы помочь экономике. "НБУ все делает очень правильно. Я им горжусь", - сказала экс-глава Нацбанка.

В то же время Гонтарева жестко прошлась по Министерству финансов.

"Давайте честно скажем, в Минфине сейчас происходит какое-то мракобесие. Мне в свое время повезло. Я работала с очень хорошими министрами финансов: Наталка Яресько, Александр Данилюк, потом Оксана Маркарова. Я бы кстати ее выбрала премьер-министром, а вместо этого ее уволили прямо накануне начала нового экономического кризиса. Был 21 день министром Уманский. Это просто был полный позор! Сейчас новый министр, который всех реформаторов взял и уволил. Он меня очень разочаровал", - сказала Гонтарева.

"Поймите, центробанк не мессия, который должен просто спасти страну. Каждый на своем месте должен сделать свою работу и не дать Украине скатится в пропасть, из которой мы с таким трудом вылезли в 2014-2015 годах. Так что НБУ все правильно делает. Минфин должен это понимать и быстро и эффективно делать свою работу", - считает экс-глава НБУ.

Напомним, что глава финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев назвал противоречивой деятельность Национального банка.

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